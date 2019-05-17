МВД изъяло содержимое почты «navalnyshop» по делу о клевете на Усманова

В декабре прошлого года отдел МВД по району Крылатское возбудил уголовное дело по заявлению бизнесмена, спустя месяц дело забрали в вышестоящий орган — управление организации дознания ГУ МВД по Москве.
В марте полицейские провели в рамках этого дела выемку в Mail.ru Group, получив доступ к содержанию почтовых ящиков shvarev76@mail.ru, vershov76@mail.ru (обоими пользуется Шварев) и ящика navalnyshop@bk.ru, следует из материалов дела. Сведений о получении доступа к другим ящикам в протоколе этой выемки не приводится.
В почте Шварева дознаватели нашли «сведения, имеющие значение для уголовного дела», говорится в протоколе осмотра материалов; при этом такими материалами полицейские посчитали данные из обвинительного заключения по делу полковника СКР Михаила Максименко, посвященные связи с делом депутата Андрея Скоча. Содержимое ящика navalnyshop@bk.ru в протоколе не раскрывается: дознаватели решили осмотреть его позднее, «после завершения дополнительных следственных мероприятий».
Ящик на домене bk.ru не имеет отношения ни к Алексею Навальному, ни к магазину его штаба, сообщила РБК пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она заявила, что ничего не знает об этих следственных действиях. РБК направил письмо на указанный адрес и не получил ответа, при этом отчет о недоставке сообщения также не пришел.
В 2017 году Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному, оспаривая ряд утверждений из его фильма «Он вам не Димон». Расследование, по мнению предпринимателя, содержало «заведомо не соответствующие действительности» сведения. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова и обязал Навального удалить фильм, в дальнейшем Мосгорсуд скорректировал это решение, постановив, что Навальный должен лишь вырезать из фильма некоторые фрагменты.
18 апреля редакция «Росбалта» сообщила об обысках, из-за которых ее работа была фактически парализована. Следственные действия прошли также дома у Шварева, в постановлении следствия журналист был указан как свидетель по делу о клевете на Усманова.
Впоследствии Шварев и его адвокат Владимир Жеребенков заявили, что Симоновский суд Москвы санкционировал обыск дома у Шварева на основании недействительных сведений. Подавая ходатайство об обыске в жилище Шварева, начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов приложил к нему сведения, что Шварев в 1995 году был осужден на четыре года за соучастие в грабеже, при этом датой его рождения был указан январь 1979 года, а местом рождения — Кострома. В действительности журналист родился в 1976 году в Москве и никогда не был судим, следует из заявления Жеребенкова на имя дознавателя Юлии Калантаровой (есть в распоряжении РБК).
В обысках по делу о клевете участвовали свыше 30 человек. У Шварева дома изъяли кредитные карты и несколько икон, добавил Жеребенков. После обысков Шварев уехал на лечение в Латвию.
РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве. Представитель пресс-службы Mail.ru Group напомнил, что получение переписки возможно только по решению суда. Детали судебных решений по конкретным делам в компании не комментируют, отметил он.