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МВД изъяло содержимое почты «navalnyshop» по делу о клевете на Усманова
Полиция в рамках дела о клевете на Алишера Усманова проверила содержимое почты navalnyshop@bk.ru. Представители Алексея Навального указывают: этот адрес не связан с политиком. Ранее в рамках дела обыскали корреспондента «Росбалта»
Алишер Усманов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Ящики с компроматом

Дознаватели ГУ МВД по Москве в рамках дела о клевете (ст. 128.1 УК), возбужденного по заявлению бизнесмена Алишера Усманова, провели выемку в Mail.ru Group и получили в том числе содержимое почты navalnyshop@bk.ru. Это следует из материалов уголовного дела, которые есть у РБК, их подлинность подтвердил свидетель по делу — корреспондент агентства «Росбалт» Александр Шварев.

Представитель Усманова 16 октября прошлого года заявил в полицию, что «неустановленные лица» публикуют в интернете «ложную и клеветническую» информацию о бизнесмене, в том числе о его причастности к «тяжким и особо тяжким преступлениям», таким, как дача взятки (ст. 291 УК) и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК). В заявлении перечислялось примерно полтора десятка сайтов с компроматом, а также украинских новостных ресурсов.

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Претензии вызвали тексты под заголовками «Алишер Усманов. Статус: «авторитет», «Алишер Усманов в деле Шакро» и «Усманов. Связи: солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ», одни и те же материалы были размещены сразу на нескольких ресурсах, поэтому всего речь шла примерно о сорока публикациях.

В декабре прошлого года отдел МВД по району Крылатское возбудил уголовное дело по заявлению бизнесмена, спустя месяц дело забрали в вышестоящий орган — управление организации дознания ГУ МВД по Москве.

В марте полицейские провели в рамках этого дела выемку в Mail.ru Group, получив доступ к содержанию почтовых ящиков shvarev76@mail.ru, vershov76@mail.ru (обоими пользуется Шварев) и ящика navalnyshop@bk.ru, следует из материалов дела. Сведений о получении доступа к другим ящикам в протоколе этой выемки не приводится.

В почте Шварева дознаватели нашли «сведения, имеющие значение для уголовного дела», говорится в протоколе осмотра материалов; при этом такими материалами полицейские посчитали данные из обвинительного заключения по делу полковника СКР Михаила Максименко, посвященные связи с делом депутата Андрея Скоча. Содержимое ящика navalnyshop@bk.ru в протоколе не раскрывается: дознаватели решили осмотреть его позднее, «после завершения дополнительных следственных мероприятий».

Ящик на домене bk.ru не имеет отношения ни к Алексею Навальному, ни к магазину его штаба, сообщила РБК пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она заявила, что ничего не знает об этих следственных действиях. РБК направил письмо на указанный адрес и не получил ответа, при этом отчет о недоставке сообщения также не пришел.

В 2017 году Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному, оспаривая ряд утверждений из его фильма «Он вам не Димон». Расследование, по мнению предпринимателя, содержало «заведомо не соответствующие действительности» сведения. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова и обязал Навального удалить фильм, в дальнейшем Мосгорсуд скорректировал это решение, постановив, что Навальный должен лишь вырезать из фильма некоторые фрагменты.

Не тот Шварев

18 апреля редакция «Росбалта» сообщила об обысках, из-за которых ее работа была фактически парализована. Следственные действия прошли также дома у Шварева, в постановлении следствия журналист был указан как свидетель по делу о клевете на Усманова.

Впоследствии Шварев и его адвокат Владимир Жеребенков заявили, что Симоновский суд Москвы санкционировал обыск дома у Шварева на основании недействительных сведений. Подавая ходатайство об обыске в жилище Шварева, начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов приложил к нему сведения, что Шварев в 1995 году был осужден на четыре года за соучастие в грабеже, при этом датой его рождения был указан январь 1979 года, а местом рождения — Кострома. В действительности журналист родился в 1976 году в Москве и никогда не был судим, следует из заявления Жеребенкова на имя дознавателя Юлии Калантаровой (есть в распоряжении РБК).

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В обысках по делу о клевете участвовали свыше 30 человек. У Шварева дома изъяли кредитные карты и несколько икон, добавил Жеребенков. После обысков Шварев уехал на лечение в Латвию.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве. Представитель пресс-службы Mail.ru Group напомнил, что получение переписки возможно только по решению суда. Детали судебных решений по конкретным делам в компании не комментируют, отметил он.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Евгения Кузнецова, Анна Балашова
Теги: Алексей Навальный, «Росбалт», Алишер Усманов
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