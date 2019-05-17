МВД изъяло содержимое почты «navalnyshop» по делу о клевете на Усманова

Полиция в рамках дела о клевете на Алишера Усманова проверила содержимое почты navalnyshop@bk.ru. Представители Алексея Навального указывают: этот адрес не связан с политиком. Ранее в рамках дела обыскали корреспондента «Росбалта»

Алишер Усманов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Ящики с компроматом

Дознаватели ГУ МВД по Москве в рамках дела о клевете (ст. 128.1 УК), возбужденного по заявлению бизнесмена Алишера Усманова, провели выемку в Mail.ru Group и получили в том числе содержимое почты navalnyshop@bk.ru. Это следует из материалов уголовного дела, которые есть у РБК, их подлинность подтвердил свидетель по делу — корреспондент агентства «Росбалт» Александр Шварев.

Представитель Усманова 16 октября прошлого года заявил в полицию, что «неустановленные лица» публикуют в интернете «ложную и клеветническую» информацию о бизнесмене, в том числе о его причастности к «тяжким и особо тяжким преступлениям», таким, как дача взятки (ст. 291 УК) и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК). В заявлении перечислялось примерно полтора десятка сайтов с компроматом, а также украинских новостных ресурсов.

Претензии вызвали тексты под заголовками «Алишер Усманов. Статус: «авторитет», «Алишер Усманов в деле Шакро» и «Усманов. Связи: солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ», одни и те же материалы были размещены сразу на нескольких ресурсах, поэтому всего речь шла примерно о сорока публикациях.