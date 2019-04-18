Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».

«Сотрудники полиции ведут себя довольно вежливо, говорят, что конкретно к «Росбалту» претензий нет. Однако при этом изымают не только системный блок этого сотрудника, но еще и мой системный блок», — рассказал Ульянов. По его словам, в таких условиях пришлось полностью прекратить работу московской редакции. «Мы будем обращаться с жалобой в прокуратуру», — добавил он.

Ранее 18 апреля стало известно, что в столичный офис «Росбалта» пришли сотрудники Московского уголовного розыска. Ульянов говорил, что сотрудники МУРа хотели поговорить с кем-то из сотрудников редакции, после чего решили осмотреть его рабочее место. Адвокат агентства Дмитрий Фирсов сообщил РБК, что обыск в московском офисе связан с возбужденным уголовным делом о клевете. «Уголовное дело было возбуждено в декабре 2018 года по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и связано оно с неким лицом — А.Б.Усмановым», — сказал адвокат.

У «Росбалта» есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге, представительства в других городах России и странах ближнего зарубежья.