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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Корреспондент «Росбалта» заявил об обысках в своих квартирах

Корреспондент информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев, в московском офисе которого прошли обыски​ в рамках уголовного дела о клевете, сообщил РБК, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух его квартирах.

«Подтверждаю факт проведения у меня обысков. В одной квартире выбили дверь. Я не мог там находиться по причине проблем со здоровьем. Эта квартира принадлежала умершей год назад маме. Болею серьезно дома. Дома тоже обыск был. На вторую квартиру не поехал, где дверь выбили», — рассказал он.

Общество
«Росбалт» сообщил о следственных действиях в московской редакции

Шварев сообщил, что во время обысков в его квартире находились девять сотрудников правоохранительных органов. Среди них два дознавателя, три сотрудника 21-го отдела 6-й оперативно-розыскной части Управления уголовного розыска, сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), сотрудник Экспертно-криминалистического центра МВД, оперативный сотрудник Управления собственной безопасности и участковый. Всего, по словам корреспондента, 18 апреля обысками по этому делу занимались почти 40 сотрудников ГУ МВД Москвы.

Как отметил журналист, во всех документах по этому уголовному делу он проходит в качестве свидетеля.

Комментируя обыски в «Росбалте», он заявил, что полицейские в компьютерах искали материалы, связанные с именем Шакро (Захарий Калашов), а не с фамилией Усманов. «Изымали все системные блоки компьютеров, находили это имя», — рассказал Шварев.

Общество
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Адвокат журналиста Владимир Жеребенков сообщил ТАСС, что Шварев проходит по уголовному делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова в качестве свидетеля. Он рассказал, что обыски по этому делу сперва прошли в московской редакции «Росбалта», а затем по месту жительства корреспондента.

«Оперативники изъяли все гаджеты, включая телефон ребенка, что вообще запрещено законом. Изъяли все банковские карты. Моему клиенту теперь семью не на что кормить», — заявил правозащитник, уточнив, что в ходе обысков были изъяты также пять икон.

Теги: обыски, «Росбалт», корреспондент, новости РБК
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«Росбалт» сообщил о следственных действиях в московской редакции
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Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
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