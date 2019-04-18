Корреспондент «Росбалта» заявил об обысках в своих квартирах

Корреспондент информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев, в московском офисе которого прошли обыски​ в рамках уголовного дела о клевете, сообщил РБК, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух его квартирах.

«Подтверждаю факт проведения у меня обысков. В одной квартире выбили дверь. Я не мог там находиться по причине проблем со здоровьем. Эта квартира принадлежала умершей год назад маме. Болею серьезно дома. Дома тоже обыск был. На вторую квартиру не поехал, где дверь выбили», — рассказал он.

Шварев сообщил, что во время обысков в его квартире находились девять сотрудников правоохранительных органов. Среди них два дознавателя, три сотрудника 21-го отдела 6-й оперативно-розыскной части Управления уголовного розыска, сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), сотрудник Экспертно-криминалистического центра МВД, оперативный сотрудник Управления собственной безопасности и участковый. Всего, по словам корреспондента, 18 апреля обысками по этому делу занимались почти 40 сотрудников ГУ МВД Москвы.

Как отметил журналист, во всех документах по этому уголовному делу он проходит в качестве свидетеля.