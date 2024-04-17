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Наводнения в России ,  
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Оренбургские власти оценили пользу от «несанкционированной» дамбы

Кабмин Оренбургской области: «несанкционированная» дамба сдержала воду
Сюжет
Наводнения в России
Оренбургские власти не будут наказывать за «несанкционированное» строительство насыпи. По данным местного жителя, сооружение построили за шесть дней, она защитила ЖК «Перовский» от подтопления

Построенная жителями оренбургского ЖК «Перовский» дамба сдержала воду, и хотя строительные действия были «несанкционированными», чиновники не будут наказывать за это, так как «насыпь помогла сберечь поселок и поэтому никто не имеет желания [местных жителей] наказывать, а только помогать». Об этом сообщили РБК в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Также по информации пресс-службы, «никто из органов власти, местного самоуправления, региональной власти ни в какие органы не обращался с целью кого-то наказать».

Ранее портал Ural56.ru писал, что на место строительства дамбы прибыл местный чиновник, который попросил жителей остановиться из-за незаконности, по его словам, их действий. При этом он после проверки положительно оценил само сооружение.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Оренбургского района.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

Местные жители получили уведомление, что поселок будет в зоне подтопления, и необходимо эвакуироваться, сообщил РБК житель ЖК «Перовский» Александр Ильин.

«Проанализировав обстановку по количеству сброса воды, поняли, что нужно попытаться спастись, пригласили экспертов геодезистов, они нам рассчитали высоты. По этим высотам мы поняли, что сможем попробовать огородиться от большой воды глиняной насыпью и начали приступать к работе», — рассказал он.

Ильин подчеркнул, что жители начали срочно завозить в поселок глину, наняли технику, которая ее развозила и уплотняла. По его словам, строительство шло очень быстрыми темпами — порядка 500 человек круглосуточно работали в течение шести дней. Основная часть дамбы при этом была построена за два дня, но жители продолжили строить объект из-за прибывания воды.

«Мы круглосуточно работали, спали по 3 часа в сутки, практически. Поэтому никаких проблем от властей у нас не было, никто нам не мешал», — добавил Ильин.

Уровень воды в реке Урале у Оренбурга снизился второй день подряд
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину, что пик паводка в Орске и Оренбурге прошел, а сейчас идет устойчивое снижение уровня воды.

В Оренбурге пик паводка зафиксировали 13 апреля, тогда уровень воды в Урале достиг отметки 1185 см при опасном уровне 930 см. К 14:00 17 апреля уровень воды в реке до 1099 см.

Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. Ситуация усугубилась в начале апреля после прорыва в нескольких местах дамбы в Орске. 9 апреля в городе прошел пик паводка, а 13 апреля уровень воды там упал ниже опасной отметки в 700 см.

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