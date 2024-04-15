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Наводнения в России ,  
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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился второй день подряд

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 18 см, до 1169 см
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Наводнения в России
Уровень воды в Урале за сутки снизился на 18 см, до 1169 см. Накануне вода убывала в течение дня. 13 апреля губернатор Денис Паслер заявил, что паводок в городе достиг пика

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 18 см, сообщает «Урал56.ру». По состоянию на 08:00 (06:00 мск) он составил 1169 см. На 6:00 уровень воды в Урале упал на 14 см, до 1171 см.

Накануне утром в администрации Оренбургского района отмечали, что уровень воды в реке у Оренбурга не менялся в течение десяти часов. На 6:00 14 апреля он составлял 1187 см.

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В течение дня вода убывала: на 14:00 ее уровень в Урале снизился до 1180 см, на 16:00 — до 1179 см.

13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок в Оренбурге достиг пика. «На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка», — говорил Паслер. Уровень воды в реке у Оренбурга был зафиксирован на отметке 1185 см. Тогда за два часа он вырос на 2 см.

При этом губернатор отмечал, что в Орске ситуация с паводком стабилизируется. В начале апреля там прорвало дамбу, в результате оказались затопленными старая и новая части города. Через несколько дней паводок пришел в областной центр.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился второй день подряд
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился второй день подряд

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Елена Чернышова
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