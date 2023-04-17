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Число жертв столкновений в Судане превысило 180 человек

ООН: в результате столкновений в Судане погибли более 180 человек, ранены 1800
Число пострадавших превысило 1,8 тыс. человек. В ООН сообщили, что лидеры обеих сторон конфликта вряд ли займутся урегулированием ситуации в ближайшее время
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

За три дня боевых столкновений армии Судана и Силами быстрого реагирования (RSF) погибли более 180 человек, еще 1,8 тыс. получили ранения, сообщил журналистам спецпредставитель генсека ООН Фолькер Пертес, передает Al-Jazeera.

«Это очень нестабильная ситуация, поэтому очень трудно сказать, куда смещается баланс», — добавил он.

Несмотря на то, что лидеры обеих сторон «позитивно» отреагировали на его телефонные звонки, впечатления, что они хотят немедленного посредничества для урегулирования ситуации, нет, подчеркнул Пертес.

16 апреля Пертес рассказал о гибели трех сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН в ходе столкновений между подразделениями суданской армии и спецназа. Также был поврежден один из самолетов ООН, перевозивший работников ВПП по стране.

Ранее суданский Союз врачей сообщал о гибели 97 человек, пострадали 365. Всемирная организация здравоохранения уточнила, что лекарства, которые медицинские учреждения получили до начала конфликта, практически закончились, а проблемы с безопасностью в Хартуме — столице Судана — не позволяют медработникам помочь людям.

Армия Судана во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силы быстрого реагирования страны (были организованы на базе отрядов ополченцев «Джанджавид» — в переводе с арабского «джинн на коне») под руководством генерала Мохамеда Хамданом Дагало вместе совершили в Судане два переворота в 2019 и 2021 годах.

После продолжавшегося почти год политического кризиса в декабре 2022 года при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов.

При этом встал вопрос об интеграции RFS в Вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности. Между сторонами возникли противоречия, наприме, в части о том, кто будет руководить этим процессом, отмечал Al Jazeera.

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Конфликт между спецназом и армией начался 15 апреля. Стороны обвинили друг друга в нападениях на базы подразделений. Армия наносила удары по базам RSF, часть из них были взяты под контроль. Руководство вооруженных сил объявило, что распускает спецназ, отказавшись вести с ними переговоры.

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