Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина на работы в поле

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять тех, кто нарушил карантин, на сельскохозяйственные работы. Об этом сообщает издание «Чечня Сегодня».

«Ему не сиделось дома и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает», — сказал он.

Кадыров отметил, что несправедливо наказывать семью за ошибку их родственника, поэтому нужно не штрафовать, а искать другой способ наказания. По его словам, нарушители не вернутся домой, пока в России не закончится эпидемия коронавируса.

С начала распространения коронавируса в России подтвердили более 15,7 тыс. случаев заражения. По данным оперштаба, 130 человек умерли. Согласно данным минздрава Чечни, в регионе выявили 49 заразившихся инфекцией и пять человек умерли.