Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля. Об этом он рассказал в прямом эфире в своем Instagram.

«Это не комендантский час, это «стоп движение». Комендантский час мы не имеем права вводить», — сказал глава Чечни.

По словам Кадырова, власти республики объявили соответствующий режим для того, чтобы «очистить» улицы, города и села для спокойной работы техники, которая обрабатывает улицы населенных пунктов Чечни дезинфицирующим раствором.

Накануне глава Чечни сообщил о запрете выходить на улицу в период с 20:00 до 8:00. Как отмечал Кадыров, исключение было сделано для отдельных организаций и служб.

С 5 апреля в Чечне полностью будут закрыты границы республики. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Рамзан Кадыров призвал жителей региона вернуться в Чечню, так как после 5 апреля люди не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее.

Также Чечня решила приостановить движение всех видов транспорта через административные границы

По данным минздрава Чечни на 3 апреля, на карантине в республике находится 861 человек.Положительные результаты на коронавирус подтвердились у 36 человек.