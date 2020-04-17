Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».

«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожным ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения», — отметил Медведев.

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