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Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска

В минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах уже начались прверки
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Подмосковье начали штрафовать водителей такси, которые перевозят пассажиров без пропуска, сообщило областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Штраф для таксиста, нарушившего запрет, составляет 5 тыс. руб.

По информации министерства, сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля уже начали проверки. 

Соответствующие изменения были утверждены в новой редакции регионального КоАП (ч.4 ст. 3.6). О новых правилах министерство сообщило водителям через таксомоторные предприятия и агрегаторы.

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом с 15 апреля власти Москвы и Подмосковья ужесточили карантинные меры. Передвигаться по городу на транспорте жители должны по электронному пропуску. Водители такси, в свою очередь, обязаны проверять, есть ли он у пассажира, сканируя соответствующий QR-код в приложении «Помощник Москвы». Если у пассажира не будет пропуска или он окажется недействительным, таксист должен отказаться от поездки.

Таксисты Москвы попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов
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По данным минтранса Подмосковья, в первый день введения пропусков, 15 апреля, число автомобилей на дорогах области уменьшилось почти на 31% по сравнению с днем ранее и на 29% — по отношению к прошлой неделе.

В Москве таксистов, не проверяющих наличие пропусков у пассажиров, власти пообещали отключить от агрегаторов. 15 апреля водители такси сообщили о сбоях в приложении «Помощник Москвы», однако в столичном департаменте транспорта опровергли неисправности в работе программы.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Подмосковье, коронавирус, такси, пропуск
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