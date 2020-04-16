Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска

В минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах уже начались прверки

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Подмосковье начали штрафовать водителей такси, которые перевозят пассажиров без пропуска, сообщило областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Штраф для таксиста, нарушившего запрет, составляет 5 тыс. руб.

По информации министерства, сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля уже начали проверки.

Соответствующие изменения были утверждены в новой редакции регионального КоАП (ч.4 ст. 3.6). О новых правилах министерство сообщило водителям через таксомоторные предприятия и агрегаторы.

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом с 15 апреля власти Москвы и Подмосковья ужесточили карантинные меры. Передвигаться по городу на транспорте жители должны по электронному пропуску. Водители такси, в свою очередь, обязаны проверять, есть ли он у пассажира, сканируя соответствующий QR-код в приложении «Помощник Москвы». Если у пассажира не будет пропуска или он окажется недействительным, таксист должен отказаться от поездки.