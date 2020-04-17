Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс.

За последние 24 часа также был установлен рекорд по количеству смертей — 41. Вылечиться удалось 286 пациентам

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России число официально подтвержденных случаев заболевания коронавиурсом COVID-19 превысило 32 тыс. Об этом сообщили в информационном центре оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста. По словам руководителя центра Александра Мясникова, всего в стране выявили 32 007 случаев заболевания инфекцией. Число жертв достигло отметки в 273 человека (накануне сообщалось о 232 скончавшихся). Таким образом, за сутки умер 41 человек.

Как отметил Мясников, за последние 24 часа от коронавируса вылечились 286 пациентов. Их общее число превысило 2,5 тыс. человек.

По данным сайта «стопкоронавирус.рф», наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Москве и Московской области. В столице за все время заболели 18 105 человек, выздоровели 1517 пациентов, скончались 127. В Подмосковье заразились более 3,5 тыс., выздоровели 105 человек, умерли 40.