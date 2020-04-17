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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс.

За последние 24 часа также был установлен рекорд по количеству смертей — 41. Вылечиться удалось 286 пациентам
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России число официально подтвержденных случаев заболевания коронавиурсом COVID-19 превысило 32 тыс. Об этом сообщили в информационном центре оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста. По словам руководителя центра Александра Мясникова, всего в стране выявили 32 007 случаев заболевания инфекцией. Число жертв достигло отметки в 273 человека (накануне сообщалось о 232 скончавшихся). Таким образом, за сутки умер 41 человек.

Как отметил Мясников, за последние 24 часа от коронавируса вылечились 286 пациентов. Их общее число превысило 2,5 тыс. человек.

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Общество

По данным сайта «стопкоронавирус.рф», наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Москве и Московской области. В столице за все время заболели 18 105 человек, выздоровели 1517 пациентов, скончались 127. В Подмосковье заразились более 3,5 тыс., выздоровели 105 человек, умерли 40.

В десятку наиболее зараженных регионов также входят Санкт-Петербург (1507 заболевших, 131 выздоровевший, семь умерших), Нижегородская область (458 — 21 — 4), Республика Коми (455 — 6 — 3), Ленинградская (354 — 9 — 0) и Мурманская (314 — 21 — 1) области, Краснодарский (290 — 48 — 3) и Красноярский (231 — 17- 0) края, а также Брянская область (228 — 23 — 1).

Всего в мире, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, умерло более 145 тыс. человек, общее число зараженных превысило 2,1 млн. Больше всего людей из-за инфекции скончалось в США — более 33 тыс., число зараженных превысило 671 тыс.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус
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В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
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