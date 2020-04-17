В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 14 человек за сутки. Кроме того, летальные исходы вследствие коронавируса зафиксированы еще в 13 регионах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Общее число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до 273, следует из информации оперативного штаба. Днем ранее жертв насчитывалось 232. Таким образом, за последние сутки от болезни умер 41 человек. Это максимальное число скончавшихся от COVID-19 в России за сутки.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве, где за день скончались 14 человек. Кроме того, летальные исходы вследствие коронавируса, как следует из информации оперштаба, выявлены в следующих регионах:

семь — в Московской области;

по три — в Башкирии, Дагестане и Удмуртии;

по два — в Ульяновской и Кировской областях;

по одному — в Брянской, Новосибирской, Смоленской и Тюменской областях, Хабаровском крае, Адыгее и Калмыкии.

Из 273 человек, умерших в России от COVID-19, на долю Москвы приходится менее половины (127). Кроме того, более пяти смертей зафиксировано: