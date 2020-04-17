В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Общее число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до 273, следует из информации оперативного штаба. Днем ранее жертв насчитывалось 232. Таким образом, за последние сутки от болезни умер 41 человек. Это максимальное число скончавшихся от COVID-19 в России за сутки.
Больше всего смертей зафиксировано в Москве, где за день скончались 14 человек. Кроме того, летальные исходы вследствие коронавируса, как следует из информации оперштаба, выявлены в следующих регионах:
- семь — в Московской области;
- по три — в Башкирии, Дагестане и Удмуртии;
- по два — в Ульяновской и Кировской областях;
- по одному — в Брянской, Новосибирской, Смоленской и Тюменской областях, Хабаровском крае, Адыгее и Калмыкии.
Из 273 человек, умерших в России от COVID-19, на долю Москвы приходится менее половины (127). Кроме того, более пяти смертей зафиксировано:
- в Московской области — 40;
- в Дагестане — девять;
- в Башкирии — восемь;
- в Санкт-Петербурге — семь.