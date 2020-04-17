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В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 14 человек за сутки. Кроме того, летальные исходы вследствие коронавируса зафиксированы еще в 13 регионах
Фото: Андрей Любимов / РБК

Общее число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до 273, следует из информации оперативного штаба. Днем ранее жертв насчитывалось 232. Таким образом, за последние сутки от болезни умер 41 человек. Это максимальное число скончавшихся от COVID-19 в России за сутки.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве, где за день скончались 14 человек. Кроме того, летальные исходы вследствие коронавируса, как следует из информации оперштаба, выявлены в следующих регионах:

  • семь — в Московской области;
  • по три — в Башкирии, Дагестане и Удмуртии;
  • по два — в Ульяновской и Кировской областях;
  • по одному — в Брянской, Новосибирской, Смоленской и Тюменской областях, Хабаровском крае, Адыгее и Калмыкии.

Из 273 человек, умерших в России от COVID-19, на долю Москвы приходится менее половины (127). Кроме того, более пяти смертей зафиксировано:

  • в Московской области — 40;
  • в Дагестане — девять;
  • в Башкирии — восемь;
  • в Санкт-Петербурге — семь.

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс.
Общество

За сутки в России выявлено 4070 новых случаев заражения COVID-19, что также стало новым рекордом. Общее их число превысило 32 тыс.

Накануне, 16 апреля, власти Республики Алтай — последнего в России региона, который оставался свободным от коронавируса, — заявили о выявлении первого случая заражения COVID-19.

Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России
Общество

С момента начала эпидемии в России выздоровели 2590 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России
Общество
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс.
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