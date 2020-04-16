В Москве умерли еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом

Общее количество умерших в столице достигло 127. Среди скончавшихся были пациенты в возрасте от 29 до 88 лет, большинство из них страдали сопутствующими заболеваниями

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве скончались 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число умерших в столице, таким образом, увеличилось до 127.

Возраст пациентов — от 29 до 88 лет. Двое мужчин в возрасте 29 и 39 лет страдали двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонией с геморрагическим компонентом, уточнили в оперштабе.

Большинство больных имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, атеросклеротическая аневризма и кардиосклероз. Также пять пациентов болели сахарным диабетом.

По данным оперштаба, в столице выявлено 16 146 случаев заражения. Для того, чтобы сдержать распространения вируса, всем жителям города предписано соблюдать режим самоизоляции, покидать дома разрешается только для поездок на работу, посещения медицинских учреждений, продуктовых магазинов и аптек, также разрешено выкидывать мусор и выгуливать домашних животных.