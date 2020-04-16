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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом

Общее количество умерших в столице достигло 127. Среди скончавшихся были пациенты в возрасте от 29 до 88 лет, большинство из них страдали сопутствующими заболеваниями
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве скончались 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число умерших в столице, таким образом, увеличилось до 127.

Возраст пациентов — от 29 до 88 лет. Двое мужчин в возрасте 29 и 39 лет страдали двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонией с геморрагическим компонентом, уточнили в оперштабе.

Большинство больных имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, атеросклеротическая аневризма и кардиосклероз. Также пять пациентов болели сахарным диабетом.

По данным оперштаба, в столице выявлено 16 146 случаев заражения. Для того, чтобы сдержать распространения вируса, всем жителям города предписано соблюдать режим самоизоляции, покидать дома разрешается только для поездок на работу, посещения медицинских учреждений, продуктовых магазинов и аптек, также разрешено выкидывать мусор и выгуливать домашних животных.

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Помимо этого, с 15 апреля в городе действует пропускной режим для людей, передвигающихся общественным или личным транспортом.

Кроме этого, власти Москвы объявили о том, что все случаи заболевания ОРВИ дадут основания медикам подозревать у больного наличие коронавируса из-за схожести симптомов заболеваний на ранних стадиях. Всем больным ОРВИ и тем, кто с ними проживает, будут выдавать предписание об обязательной самоизоляции в течение двух недель.

По состоянию на 16 апреля случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай — там коронавирус подтвердили у женщины, к которой приезжали родственники из соседнего региона. Ранее власти республики объясняли стойкость региона к инфекции тем, что ограничительные меры были приняты вовремя. В частности, региональные власти прекратили авиасообщение с Москвой и Красноярском, а также сократили межрегиональные пассажирские перевозки.

Всего в России выявили 27 938 случаев заражения коронавирусом. Кроме Москвы, уровень инфицирования высок в Московской области (3054) и Санкт-Петербурге (1083). Всего в стране скончались 246 человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, смертность
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