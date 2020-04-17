СМИ узнали о подготовке Петербурга к введению пропускного режима

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Власти Санкт-Петербурга намерены вслед за Москвой ввести режим специальных пропусков для передвижения по городу на фоне халатного отношения граждан к соблюдению режима самоизоляции. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, заседание по этой теме прошло в правительстве Петербурга с участием четырех вице-губернаторов. «Правительство берет три дня, чтобы посмотреть на развитие ситуации. К началу следующей недели, если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна», — заявили собеседники «Фонтанки».

Предполагается, что контроль за жителями города будет вестись во время их поездок на метро, личном авто и такси. На наземном транспорте пока такого контроля не будет.

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