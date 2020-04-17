ФСБ сообщила об отложенном из-за коронавируса теракте в школе Красноярска
Подросток, планировавший совершить атаку в школе в Красноярске, готовил ее на март-апрель, однако из-за введения карантинных мер и начала дистанционного обучения был вынужден перенести планы. Об этом сообщили в ФСБ, передает «РИА Новости».
По версии следствия, решение о нападении он принял в январе и решил устроить его через три месяца. При обысках у него нашли предметы, которые он мог использовать при атаке, — обрез охотничьего ружья 16-го калибра и 19 патронов к нему. В интернете он нашел схемы сборки самодельных взрывных устройств. Изготовленные бомбы он хранил в постройке во дворе дома.
Накануне ФСБ сообщала, что свои планы школьник описывал в личном дневнике. На видео, опубликованном ФСБ, подросток подтверждает, что оружие и бомбы принадлежат ему.
Против 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (о подготовке теракта), ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывных устройств).