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ФСБ сообщила об отложенном из-за коронавируса теракте в школе Красноярска

Атака на школу, которую готовил 14-летний подросток в Красноярске, могла произойти уже в марте-апреле, если бы не коронавирус. Из-за перевода на дистанционное обучение злоумышленнику пришлось изменить планы
Фото: ФСБ / РИА

Подросток, планировавший совершить атаку в школе в Красноярске, готовил ее на март-апрель, однако из-за введения карантинных мер и начала дистанционного обучения был вынужден перенести планы. Об этом сообщили в ФСБ, передает «РИА Новости».

По версии следствия, решение о нападении он принял в январе и решил устроить его через три месяца. При обысках у него нашли предметы, которые он мог использовать при атаке, — обрез охотничьего ружья 16-го калибра и 19 патронов к нему. В интернете он нашел схемы сборки самодельных взрывных устройств. Изготовленные бомбы он хранил в постройке во дворе дома.

Накануне ФСБ сообщала, что свои планы школьник описывал в личном дневнике. На видео, опубликованном ФСБ, подросток подтверждает, что оружие и бомбы принадлежат ему.

Против 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (о подготовке теракта), ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывных устройств).

Появилось видео задержания готовившего нападение в Красноярске подростка
Общество

В конце февраля ФСБ сообщила о подготовке нападения на школу в Саратове. Его собирались совершить два подростка 2005 года рождения. Их задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Помимо него, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: школа, теракт, подросток
Материалы по теме
Против готовившего нападение на школу в Красноярске возбудили дело
Общество
В Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка
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