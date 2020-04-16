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Против готовившего нападение на школу в Красноярске возбудили дело

Следователи подозревают задержанного в Красноярске подростка в приготовлении к теракту, обучении в целях терроризма и в незаконном изготовлении взрывных устройств

Уголовное дело против 14-летнего подростка, планировавшего нападение на школу в Красноярске, возбуждено по трем статьям, включая приготовление к террористическому акту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

«Подросток подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывных устройств)», — сообщила пресс-служба СК.

О задержании подростка, готовившего вооруженное нападение на школу, ФСБ сообщила 16 апреля. По информации СК, он проживает в Красноярске с родителями. При обыске у него изъяли обрез охотничьего ружья и патроны, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники.

В дневниках была информация о готовящемся нападении, позже задержанный признался, что запланировал его на 19–20 апреля.

Следователи также установили, что школьник искал и нашел в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил их, изготовил бомбы и спрятал в надворной постройке, принадлежащей его отцу.

Автор: Владислав Гордеев
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Появилось видео задержания готовившего нападение в Красноярске подростка
Общество
В Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка
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