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Появилось видео задержания готовившего нападение в Красноярске подростка

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске.

На кадрах видно, как сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) заходят в дом и задерживают молодого человека. После этого показано, как полицейские со служебными собаками исследуют помещение.

Также на видео запечатлено оружие, с которым подросток планировал напасть на школу. Как сообщается на видео, при обыске были изъяты «предмет, похожий на обрез», патроны к нему и четыре предмета, похожие на самодельные взрывные устройства с надписью «исход». Задержанный подтвердил, что обнаруженные вещи принадлежат ему, и сказал, что планировал использовать их «для расстрела в школе».

16 апреля ФСБ сообщила о задержании в Красноярске подростка 2006 года рождения. В службе сообщили, что у него нашли обрез охотничьего ружья, патроны, «предположительно, самодельные взрывные устройства», средства связи и личные дневники, в которых была информация о готовящемся преступлении. По словам подростка, он собирался напасть на школу около 19–20 апреля.

Теги: задержание, Красноярск, подросток, школа
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