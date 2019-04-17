СБУ объявила о ликвидации засланной из России диверсионной группы

По словам главы СБУ, его ведомству удалось задержать семерых членов созданной российскими спецслужбами диверсионно-разведывательной группы. Он утверждает, что ее целью были убийства политиков и военных

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил о задержании семерых членов созданной российскими спецслужбами диверсионной группы.

«Официально сообщаю, что СБУ прекращена деятельность на территории нашего государства диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе семи человек. Все они задержаны и арестованы», — сказал Грицак на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

По словам главы СБУ, последний из причастных к деятельности диверсионной группы был задержан утром в среду, 17 апреля.

Грицак отметил также, что в последние два года российские спецслужбы направили на Украину несколько диверсионных групп, перед которыми была поставлена задача совершения убийств политиков и военных.