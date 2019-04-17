СБУ объявила о ликвидации засланной из России диверсионной группы

В частности, именно такая группа организовала в 2017 году убийство полковника Максима Шаповала, командовавшего спецназом главного управления разведки Минобороны Украины (президент Петр Порошенко посмертно присвоил погибшему звание генерал-майора). В автомобиль офицера была заложена бомба, от взрыва которой он и погиб. Непосредственным виновником гибели Шаповала Грицак назвал Олега Шутова, являющегося, по его словам, сотрудником центра специальных операций Министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Мы впервые сегодня обнародовали данные по исполнителю этого теракта», — сказал Грицак, подчеркнув, что центр спецопераций МГБ ДНР «находится под постоянной опекой офицеров ФСБ РФ и военной разведки» (цитата по УНИАН).
По словам Грицака, двоих ответственных за гибель Шаповала диверсантов удалось задержать после неудачного покушения на другого военного в апреле 2019 года. 4 апреля в Киеве взорвался автомобиль, принадлежавший сотруднику украинской разведки, при этом тяжелые ранения получил один человек. По словам Грицака, пострадавшим был один из диверсантов, гражданин России по фамилии Комаричев, допустивший самоподрыв при установке мины.
«Сейчас он находится в больнице, он арестован и является участником нашего процесса», — сказал глава СБУ. Ранее сообщалось, что неудачливый диверсант скончался от полученных ранений, однако, по словам Грицака, эти сообщения были сознательно запущенной дезинформацией, необходимой, для того чтобы задержать остальных диверсантов и их пособников.
Среди задержанных, по словам Грицака, оказался еще один россиянин, Тимур Дзортов. «Дзортов — это бывший сотрудник МВД РФ, участник боевых действий на Северном Кавказе, до 2013 года служил в личной охране главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. В 2015–2017 годах он работал заместителем руководителя администрации главы Республики Ингушетия. Постоянно живет в столице Республики Ингушетия в городе Магас», — заявил Грицак.
Организатором же убийства Шаповала, а также полковника СБУ Александра Хараберюша Грицак назвал генерал-лейтенанта ФСБ России Дмитрия Минаева, занимающего, по его словам, пост главы департамента контрразведывательных операций.
«В дни подрывов автомобилей Хараберюша и Шаповала, по нашим проверенным данным, Минаев находился на Донбассе в так называемом центре спецопераций МГБ ДНР», — заявил Грицак (цитата по УНИАН).