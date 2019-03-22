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СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова
По данным Киева, российские спецслужбы завербовали жителя Харькова, чтобы он устроил теракт перед президентскими выборами, которые на следующей неделе пройдут в республике
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке взрыва на одной из станций городского метро. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

«Оперативники СБУ установили, что спецслужбы России завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. <...> Сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб России передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 г в тротиловом эквиваленте, который бы приводился в действие телефонным звонком», — следует из сообщения.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: СБУ, Украина, российские спецслужбы, Теракт
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