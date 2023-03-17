В РПЦ предложили отправлять в декрет в первом триместре беременности

Иерей Федор Лукьянов привел данные Минздрава, согласно которым в 37% случаев беременность на раннем сроке заканчивается выкидышем или замершей (неразвивающейся) беременностью

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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил позволить женщинам брать декретный отпуск в первом триместре беременности (с 1-й по 13-ю неделю). Свое предложение он высказал на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает «РИА Новости».

Священник привел данные Минздрава, согласно которым в 37% случаев беременность на раннем сроке заканчивается выкидышем или замершей (неразвивающейся) беременностью.

«В этой связи необходимо в целях охраны здоровья и прав беременных женщин на труд предусмотреть право на декретный отпуск <...> в первом триместре беременности. Особо подчеркиваю, что речь идет не о больничном, в котором себе многие женщины отказывают и вынуждены переносить физическое недомогание на ногах на рабочем месте», — пояснил инициативу РПЦ Лукьянов.

На каком сроке уходят в декрет Декретный отпуск положен беременной женщине на основании листка нетрудоспособности. Акушер-гинеколог выдает его: на 30-й неделе беременности, если женщина вынашивает одного ребенка и нет осложнений;

на 28-й неделе — при многоплодной беременности;

на 27-й неделе — при проживании или работе в местности, загрязненной радиацией. Перед отпуском по беременности и родам женщина также может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, если она еще не воспользовалась им. Такое право есть даже у сотрудницы, которая недавно устроилась на работу.

В конце января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать над увеличением декретного отпуска, отметив, что первый триместр беременности — самое важное время для здоровья женщины и плода. «Поддерживая будущую мать с первых дней беременности, наше общество на деле покажет работающим женщинам, что оно высоко оценивает их исключительный и ничем не заменимый вклад в наше общее будущее», — подчеркивал патриарх.

Тогда же Лукьянов предлагал делать аборты только после согласия мужа и обязательной консультации психолога, что должно быть закреплено в законе. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в отметила, что говорить о запрете искусственного прерывания беременности преждевременно до тех пор, пока «у женщины и мужчины, которые отважились на рождение ребенка, не будет уверенности, что они этого ребенка смогут не просто родить, но и еще и воспитать, обеспечить ему будущее».