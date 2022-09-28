В Госдуму внесли проект об универсальном пособии на детей и беременным
Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении универсального пособия на выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет, а также беременным женщинам. Документ размещен в электронной базе.
«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — говорится в пояснительной записке.
Эти выплаты объединят ряд действующих мер соцподдержки, в том числе:
- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
- пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- ежемесячную выплату в связи с рождением ребенка до достижения им трехлетнего возраста;
- ежемесячную выплату на ребенка от трех до семи лет;
- ежемесячную выплату на ребенка от восьми до 17 лет.
Таким образом, в случае принятия закона об универсальной выплате вышеперечисленные меры соцподдержки с 1 января следующего года осуществляться не будут.
«Исключение составят граждане, у которых право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка или ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей возникло до 1 января 2023 года», — уточнили авторы законопроекта.
Законопроект направлен в комитет Госдумы по бюджету и налогам.
В мае ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда сообщил, что к 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тыс. руб. Также вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам к 2025 году — до 660,9 тыс. руб.
Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% заработка (для работающих), его выплачивает Фонд социального страхования. Минимальный размер с 1 февраля 2022 года равен 7667 руб., а максимальный — 37,9 тыс. (данные Минтруда). Неработающие граждане также могут получать пособие, тогда его будет платить Пенсионный фонд.