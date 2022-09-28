В Госдуму внесли проект об универсальном пособии для граждан с детьми и беременных

В Госдуму внесли проект об универсальном пособии на детей и беременным

Универсальное пособие будет объединять ряд действующих мер соцподдержки, включая ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении универсального пособия на выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет, а также беременным женщинам. Документ размещен в электронной базе.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — говорится в пояснительной записке.

Эти выплаты объединят ряд действующих мер соцподдержки, в том числе:

ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

ежемесячную выплату в связи с рождением ребенка до достижения им трехлетнего возраста;

ежемесячную выплату на ребенка от трех до семи лет;

ежемесячную выплату на ребенка от восьми до 17 лет.

Таким образом, в случае принятия закона об универсальной выплате вышеперечисленные меры соцподдержки с 1 января следующего года осуществляться не будут.

«Исключение составят граждане, у которых право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка или ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей возникло до 1 января 2023 года», — уточнили авторы законопроекта.

Читайте на РБК Pro Pro Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Статьи Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Инструкции Pro Как религия влияет на стиль управления компаниями Как религия влияет на стиль управления компаниями Статьи Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Инструкции Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи

Законопроект направлен в комитет Госдумы по бюджету и налогам.

В мае ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда сообщил, что к 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тыс. руб. Также вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам к 2025 году — до 660,9 тыс. руб.

Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% заработка (для работающих), его выплачивает Фонд социального страхования. Минимальный размер с 1 февраля 2022 года равен 7667 руб., а максимальный — 37,9 тыс. (данные Минтруда). Неработающие граждане также могут получать пособие, тогда его будет платить Пенсионный фонд.