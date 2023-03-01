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В РПЦ сравнили госзакупки бронепластин с иконами с «временами князей»

РПЦ о госзакупке бронепластин с иконами: со времен князей носили броню со святыми
Заявка на приобретение 111 бронированных панелей с изображениями святых «для нужд МВД» была размещена на сайте госзакупок в середине февраля. В РПЦ указали, что использование икон на броне — традиция со времен князей
Шлем князя Ярослава Всеволодовича
Шлем князя Ярослава Всеволодовича (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Использование икон на шлемах и броне военнослужащих — это традиция со времен князей, когда изображения святых также являлись частью боевого облачения. Об этом изданию Daily Storm рассказал зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Так он прокомментировал размещенную на сайте госзакупок заявку хозяйственного управления МВД по Москве на приобретение 111 бронированных панелей с изображениями святых.

«На шлемы, которые тоже используются как броня, изображение икон наносилось. Поэтому никакого язычества тут нет, они не используются как обереги», — указал Кипшидзе.

В качестве примера он привел шлем князя Ярослава Всеволодовича, на котором изображены образы Вседержителя, святых Георгия, Василия, Феодора и архангела Михаила. Ученые датируют его второй половиной XII — первой половиной XIII века.

Заявка на закупку 111 «походных бронированных панелей» с изображениями архангела Михаила, Георгия Победоносца и Казанской иконы Божией Матери была размещена на сайте госзакупок 14 февраля. Заказчиком является Федеральное казенное учреждение «Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве», крайний срок для проведения закупки — 1 марта.

В графе «общая информация запроса цен» конкретных цен, как и обоснования для закупки, не представлено. Отмечается, что походные пластины необходимы для нужд ГУ МВД по Москве.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
икона иконы шлемы военные РПЦ бронирование
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