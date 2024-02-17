В спортивной школе Мелитополя произошел взрыв во время соревнований
В детско-юношеской спортивной школе № 3 в Мелитополе произошел взрыв, всех посетителей эвакуировали, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в оперативных службах.
«В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация уточняется и будет дополнена», — сообщили там.
Инцидент произошел около 13:00, в это время в школе проходили соревнования. На месте находятся расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи, передают агентства.
РБК обратился за комментарием в администрацию города Мелитополя и в пресс-службу главы Запорожской области.
О похожем на взрыв звуке в мелитопольской спортивной школе также сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума осенью 2022 года Мелитополь стал административным центром региона, город Запорожье остается под контролем Киева.
В городе не раз звучали взрывы, в том числе самодельных бомб, там регулярно срабатывают средства противовоздушной обороны. Власти не раз сообщали о попытках покушений на представителей руководства Мелитополя и Запорожской области.
В ноябре прошлого года суд приговорил к 18 годам заключения украинца Дмитрия Голубева, устроившего взрыв в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Мелитополе. По данным следствия, он планировал еще два теракта. Суд утверждал, что весной 2022 года Голубева завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и склонило к совершению серии взрывов в Мелитополе.
Взрывчатка, сделанная обвиняемым, сработала только в здании отдела ГИБДД, были повреждены фасад и внутреннее помещение.
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