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Военная операция на Украине ,  
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В спортивной школе Мелитополя произошел взрыв во время соревнований

В спортивной школе Мелитополя прозвучал взрыв во время соревнований
Сюжет
Военная операция на Украине
Во время соревнований в спортивной школе № 3 в Мелитополе произошел взрыв, всех посетителей эвакуировали. На месте работают экстренные и оперативные службы
Обстановка у спортивной школы в Мелитополе
Обстановка у спортивной школы в Мелитополе (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

В детско-юношеской спортивной школе № 3 в Мелитополе произошел взрыв, всех посетителей эвакуировали, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в оперативных службах.

«В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация уточняется и будет дополнена», — сообщили там.

Инцидент произошел около 13:00, в это время в школе проходили соревнования. На месте находятся расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи, передают агентства.

РБК обратился за комментарием в администрацию города Мелитополя и в пресс-службу главы Запорожской области.

О похожем на взрыв звуке в мелитопольской спортивной школе также сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума осенью 2022 года Мелитополь стал административным центром региона, город Запорожье остается под контролем Киева.

В городе не раз звучали взрывы, в том числе самодельных бомб, там регулярно срабатывают средства противовоздушной обороны. Власти не раз сообщали о попытках покушений на представителей руководства Мелитополя и Запорожской области. 

В ноябре прошлого года суд приговорил к 18 годам заключения украинца Дмитрия Голубева, устроившего взрыв в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Мелитополе. По данным следствия, он планировал еще два теракта. Суд утверждал, что весной 2022 года Голубева завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и склонило к совершению серии взрывов в Мелитополе.

Взрывчатка, сделанная обвиняемым, сработала только в здании отдела ГИБДД, были повреждены фасад и внутреннее помещение.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Мелитополь Запорожская область взрыв спортивная школа эвакуация
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