В Мелитополе сработала ПВО

В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале. Предварительно в городе сработали средства ПВО.

«В Мелитополе громко. В 00:02 в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов.

Около получаса назад Рогов сообщил об обстреле Токмак из реактивных систем залпового огня.

В прошлый раз представитель запорожской администрации рассказывал о взрыве в Мелитополе 4 июня. Позднее он уточнил, что взрыв был «вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», назвав обстановку в городе спокойной.

Днем ранее Рогов говорил, что в Мелитополе произошли пять взрывов, они раздались в районе северного въезда. Чиновник заявлял о работе ПВО. По его словам, пострадали три человека. Кроме того, осколками сбитых ракет были повреждены жилые дома в поселке Мирный Мелитопольского района.