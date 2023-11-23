Суд приговорил к 18 годам украинца за взрыв здания ГИБДД в Мелитополе
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Мелитополе и планировал еще два теракта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
«Голубев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в марте 2022 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало Голубева и склонило к совершению серии взрывов в Мелитополе. В августе прошлого года он изготовил два самодельных взрывных устройства и поместил их в тайник.
Суд заключил, что Голубев установил устройства по оговоренным адресам. В результате одно из них сработало в оконном проеме здания МРЭО — был поврежден фасад и внутреннее помещение здания.
В июне ФСБ России задержала в Мелитополе диверсантов, которые причастны к покушениям на руководителей госструктур. В ходе организованных ими атак погиб один человек, несколько пострадали.
В службе уточнили, что задержанные совершили покушения с помощью самодельных взрывных устройств.