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Военная операция на Украине ,  
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Суд приговорил к 18 годам украинца за взрыв здания ГИБДД в Мелитополе

Суд Ростова приговорил к 18 годам украинца, взорвавшего здание МРЭО в Мелитополе
Сюжет
Военная операция на Украине
Гражданин Украины Голубев по заданию ГУР Минобороны Украины совершил подрыв здания отдела ГИБДД в Мелитополе, установил суд Ростова-на-Дону. Он приговорил его к 18 годам в колонии строгого режима
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Мелитополе и планировал еще два теракта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Голубев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в марте 2022 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало Голубева и склонило к совершению серии взрывов в Мелитополе. В августе прошлого года он изготовил два самодельных взрывных устройства и поместил их в тайник.

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Суд заключил, что Голубев установил устройства по оговоренным адресам. В результате одно из них сработало в оконном проеме здания МРЭО — был поврежден фасад и внутреннее помещение здания.

В июне ФСБ России задержала в Мелитополе диверсантов, которые причастны к покушениям на руководителей госструктур. В ходе организованных ими атак погиб один человек, несколько пострадали.

В службе уточнили, что задержанные совершили покушения с помощью самодельных взрывных устройств.

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Виктория Громова Виктория Громова, Елена Степанова
приговор Ростов-на-Дону взрыв Мелитополь
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