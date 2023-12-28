Рогов: в небе над Мелитополем сработала система ПВО

Рогов сообщил о работе ПВО над Мелитополем

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) России поразила украинскую цель в небе над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

С марта 2023 года город Мелитополь является столицей Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем Украины.

21 декабря глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что украинские войска собирались блокировать Мелитополь, а затем выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Для этого, по его словам, на запорожском направлении сосредоточили наступательную группировку численностью до 50 батальонов, затем ее увеличили.

Герасимов подчеркнул, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, несмотря на поставки западного оружия и «ввод в бой украинским командованием стратегических резервов».