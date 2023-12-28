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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о работе ПВО над Мелитополем

Рогов: в небе над Мелитополем сработала система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) России поразила украинскую цель в небе над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

С марта 2023 года город Мелитополь является столицей Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем Украины.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

21 декабря глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что украинские войска собирались блокировать Мелитополь, а затем выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Для этого, по его словам, на запорожском направлении сосредоточили наступательную группировку численностью до 50 батальонов, затем ее увеличили.

Герасимов подчеркнул, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, несмотря на поставки западного оружия и «ввод в бой украинским командованием стратегических резервов».

Теги
Мелитополь ПВО Запорожская область Владимир Рогов Украина
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