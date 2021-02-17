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Эксперты сообщили о росте доли откладывающих деньги россиян

В течение 2020 года в России выросла доля тех, кто откладывает деньги, показал опрос «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Чаще других о накоплениях сообщали жители Хабаровского и Приморского краев, а также Подмосковья
Банк «ФК Открытие» RU000A0JXLR8 100,95 Купить
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В 2020 году в России выросла доля людей, имеющих сбережения, показали результаты январского опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие» (есть у РБК). 

На вопрос о наличии сбережений утвердительно ответили 40% респондентов (против 36% в феврале 2020 года). В основном, россияне откладывают деньги с зарплаты (63%), также для 15% источником сбережений являются подработки, для 13% — нерегулярный доход, например, продажа имущества или материальная помощь.

Чаще других о накоплениях сообщали жители Хабаровского (67%) и Приморского (60%) краев и Подмосковья (55%). Примерно половина тех, кто живет в Свердловской, Омской, Тюменской, Нижегородской, Мурманской и Ленинградской областях также говорили, что откладывают деньги. При этом Москва, по данным опроса, покинула список регионов-лидеров по доле откладывающих деньги граждан. В феврале прошлого года 54,5% жителей столицы говорили о наличии сбережений.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Меньше всего жителей с наличием накоплений оказалось в Новосибирской (32%) и Ростовской (31%) областях, Пермском крае (30%), Волгоградской области (22%) и Ханты-Мансийском автономном округе (17%). Волгоградская область и в начале 2020-го входила в число регионов с наименьшей долей жителей со сбережениями, однако в настоящее время число респондентов с наличием накоплений выросло (с 20%). Годом ранее реже других о наличии сбережений сообщали также жители Бурятии (19%) и Забайкальского края (9%).

Исследователи выяснили, что мужчины копят деньги чаще женщин. На вопрос о наличии сбережений утвердительно ответили 42% опрошенных мужчин и 38% опрошенных женщин. Вместе с тем молодежь и пенсионеры копят чаще представителей других возрастных категорий (54% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 44% в возрасте от 61 года до 75 лет против 38% опрошенных в возрасте от 25 до 44 лет и 37% респондентов от 45 до 60 лет).

В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из них 50% мужчин и 50% женщин. 8,9% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет, 36,3% — от 25 до 44 лет, 38,4% — от 45 до 60 лет и 16,2% — от 61 до 75 лет.

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В начале прошлого года почти две трети россиян (63,6%) заявляли, что вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Больше 60% респондентов сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы. Каждый третий респондент (36,4%) сказал, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагала средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода.

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В июле 2020 года объем свободных денег у средней российской семьи вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7% и достиг максимума для середины лета за последние несколько лет, говорилось в отчете исследовательского холдинга «Ромир».

По оценке экспертов, в июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тыс. руб. Именно эту сумму средняя семья по итогам месяца может либо потратить на погашение ранее взятых кредитов, оплату крупных покупок, развлечений и т.д., либо отложить. По мнению экспертов холдинга «Ромир», именно последнее большая часть россиян и планировала сделать.

В отчете отмечалось, что свободных денег в июле прибавилось как у жителей мегаполисов, так и у тех, кто живет в городах поменьше. Темпы роста оказались наивысшими (+17,2%) в городах с населением 100–500 тыс. человек, однако больше всего денег на руках осталось у жителей крупных городов (35,4 тыс.).

Авторы
Мария Лисицына, Михаил Юшков
сбережения россияне опрос «Росгосстрах» «Открытие»
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