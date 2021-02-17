Эксперты сообщили о росте доли откладывающих деньги россиян

В течение 2020 года в России выросла доля тех, кто откладывает деньги, показал опрос «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Чаще других о накоплениях сообщали жители Хабаровского и Приморского краев, а также Подмосковья

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В 2020 году в России выросла доля людей, имеющих сбережения, показали результаты январского опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие» (есть у РБК).

На вопрос о наличии сбережений утвердительно ответили 40% респондентов (против 36% в феврале 2020 года). В основном, россияне откладывают деньги с зарплаты (63%), также для 15% источником сбережений являются подработки, для 13% — нерегулярный доход, например, продажа имущества или материальная помощь.

Чаще других о накоплениях сообщали жители Хабаровского (67%) и Приморского (60%) краев и Подмосковья (55%). Примерно половина тех, кто живет в Свердловской, Омской, Тюменской, Нижегородской, Мурманской и Ленинградской областях также говорили, что откладывают деньги. При этом Москва, по данным опроса, покинула список регионов-лидеров по доле откладывающих деньги граждан. В феврале прошлого года 54,5% жителей столицы говорили о наличии сбережений.

Меньше всего жителей с наличием накоплений оказалось в Новосибирской (32%) и Ростовской (31%) областях, Пермском крае (30%), Волгоградской области (22%) и Ханты-Мансийском автономном округе (17%). Волгоградская область и в начале 2020-го входила в число регионов с наименьшей долей жителей со сбережениями, однако в настоящее время число респондентов с наличием накоплений выросло (с 20%). Годом ранее реже других о наличии сбережений сообщали также жители Бурятии (19%) и Забайкальского края (9%).