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Запасы свободных денег россиян достигли максимума за несколько лет

По данным холдинга «Ромир», в июле россияне стали активнее экономить, в результате чего объем свободных денег у средней российской семьи достиг максимума для середины лета за последние несколько лет
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В июле 2020 года объем свободных денег у средней российской семьи вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7% и достиг максимума для середины лета за последние несколько лет. Об этом говорится в поступившем в РБК отчете исследовательского холдинга «Ромир».

По оценке его экспертов, в июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тыс. руб. Именно эту сумму средняя семья по итогам месяца может либо потратить на погашение ранее взятых кредитов, оплату крупных покупок, развлечений и т.д., либо отложить. По мнению экспертов холдинга «Ромир», именно последнее большая часть россиян и сделает.

«Россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы», — пояснили авторы отчета.

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По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег вырос на 7,2% (в прошлом году он равнялся 26,4 тыс. руб.), но особенно заметен рост по сравнению с весной нынешнего года. По оценкам «Ромира», в марте на руках у средней российской семьи свободных денег оставалось лишь 12,7 тыс., то есть более в два с лишним раза меньше, чем в июле.

В отчете отмечается, что свободных денег в июле прибавилось как у жителей мегаполисов, так и у тех, кто живет в городах поменьше. Темпы роста оказались наивысшими (+17,2%) в городах с населением 100–500 тыс. человек, однако больше всего денег на руках осталось у жителей крупных городов (35,4 тыс.).

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По итогам 2020 года среднее значение показателя, как прогнозируют эксперты «Ромира», на фоне обвала в разгар введенных для борьбы с COVID-19 ограничений существенно сократится — с 27,5 тыс. руб. в прошлом году до 22,2 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Ромир», сбережения
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