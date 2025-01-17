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Жену и детей Ходорковского захотели выписать из квартиры в Москве

Инна Ходорковская
Инна Ходорковская (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

Жену экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов) Инну Ходорковскую и троих ее детей могут выписать из квартиры в Москве, в которой они зарегистрированы. Соответствующее заявление поступило в Бутырский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Иск подала собственница квартиры по фамилии Левина. Она настаивает, что ответчики утратили права пользования жилым помещением, поскольку они не проживают в квартире, не имеют там личных вещей и не оплачивают коммунальные услуги. Она также просит снять их с регистрационного учета. 

ТАСС уточняет, что три других ответчика, указанных в сообщении суда — это Анастасия, Илья и Глеб — дети Инны Ходорковской и Михаила Ходорковского.

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