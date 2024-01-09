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Политика ,  
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МВД вновь объявило в розыск Ходорковского

МВД переобъявило в розыск Михаила Ходорковского
Ходорковского, который еще в 2016 году был объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтюганска, переобъявили в розыск, следует из базы данных МВД. По какой статье — не уточняется
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Sophia Kembowski / DPA / ТАСС)

МВД России переобъявило в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом), свидетельствует база розыска.

«Переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. Ор (м) -547/2015 с мера пресечения без меры пресечения. Карточку изъять», — говорится в карточке.

Ранее Ходорковский был объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтюганска Владимира Петухова. По какой статье его разыскивают теперь, не уточняется.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники пишут, что против Ходорковского завели дело о фейках об армии (ч. 1. ст. 207.3 УК).

Песков заявил, что все заверения Ходорковского «остались на бумаге»
Политика
Михаил Ходорковский

В 2005 году экс-глава ЮКОСа был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Срок наказания изначально составлял 14 лет колонии, но затем был снижен до десяти лет и десяти месяцев.

В декабре 2013 года российский президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, тогда экс-главе ЮКОСа до освобождения оставалось 246 дней. Спустя несколько часов Ходорковский был освобожден и в тот же день покинул Россию.

Президент позднее говорил, что Ходорковский сам обратился с просьбой о помиловании, «бумагу соответствующую прислал и вроде не собирался заниматься политикой». По словам Путина, экс-глава ЮКОСа в этом письме косвенно признал вину «и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела».

В международный розыск Ходорковского объявили в 2016 году. По данным следствия, он в 1998–1999 годах поручил убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова своим подчиненным — Леониду Невзлину и Алексею Пичугину и другим лицам. Петухова застрелили 26 июня 1998 года, в день рождения Ходорковского. Сам Ходорковский называл обвинение лишенным оснований.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новое уголовное дело в отношении Ходорковского, отмечал, что Путин, принимая решение о помиловании бизнесмена, не располагал данными о его возможной причастности к другим преступлениям. В декабре 2023 года Песков заявил, что все заверения Ходорковского «остались на бумаге».

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Михаил Ходорковский розыск МВД ЮКОС дискредитация армии
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