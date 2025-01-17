СК предъявил обвинения Моргенштерну

Моргенштерна обвиняют в уклонени от выполнения обязанностей иноагента, свою вину он не признает. Адвокат музыканта сообщил РБК, что будет доказывать его невиновность

Моргенштерн (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Следственный комитет предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен в реестр иноагентов) обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента, вину он не признает, сообщил РБК его адвокат Сергей Жорин.

«Алишер вину не признает, и мы будем доказывать его невиновность. Статья (часть 2 статьи 330.1 УК РФ — ред.) предусматривает до двух лет лишения свободы, однако, учитывая, что Моргенштерн ранее не судим и не привлекался, то даже в самом негативном варианте ему не могут назначить наказание, связанное с лишением свободы», — рассказал защитник.

Рэпера внесли в реестр иноагентов в мае 2022 года. Минюст тогда объяснил решение политической деятельностью артиста, которую тот вел на средства от компании Yoola Labs Ltd, партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров.

Моргенштерн подал иск на решение Минюста. Блогер указал, что не был уведомлен о принятом решении, а сам он ведет деятельность в сфере культуры и искусства, не связанную с политикой. Тем не менее, в сентябре против него возбудили уголовное дело.

Моргенштерн уехал из России в конце 2021 года, позже он судил проведение военной операции на Украине. Рэпер рассказывал, что два с половиной года жил в ОАЭ, а после ему отказали в продлении визы. В январе 2024-го артист говорил, что находится на Бали и оформляет американскую визу. В сентябре Следственный комитет сообщал, что рассматривает вопрос об объявлении музыканта в розыск. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин говорил, что не видит для этого оснований.