Льву Шлосбергу предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил заместителю главы «Яблока» и руководителю псковского отделения партии Льву Шлосбергу (внесен в реестр иноагентов) обвинение по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщило управление СК по региону.
Обвинение предъявлено по ст. 330.1 УК, оно предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Дело против Шлосберга возбудили в прошлом году, у него дома и в псковском отделении «Яблока» тогда прошли обыски. Позже его задерживали в аэропорту Пскова.
Шлосберг рассказал 1 ноября на сайте «Яблока», что его 30 октября оштрафовали за публикацию, где действительно не было маркировки о статусе иноагента. По словам политика, он разместил в группе «Псковский индустриальный техникум» во «ВКонтакте» запись о поиске его 95-летним отцом Марком Шлосбергом своих бывших учеников.
Он подчеркнул, что при этом закон требует уведомлять о статусе иноагента лишь «при осуществлении вида [политической] деятельности, установленного статьей 4 закона, в том числе если в ходе осуществления такой деятельности направляется обращение в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации». Этот эпизод не касался уголовного дела.
Шлосберг, комментируя предъявление обвинения, заявил, что «ничего неожиданного не произошло» и «никаких новых вопросов не задавалось». «Я подтвердил, что не признаю себя виновным полностью, следствию представлены все необходимые доказательства», — сказал он.
Шлосберг добавил, что вместе с адвокатами продолжает отстаивать и защищать свои права «всеми имеющимися у нас законными средствами». Он также выразил мнение, что законодательство «об иностранном влиянии» является «полностью неправовым, репрессивным и должно быть отменено».
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