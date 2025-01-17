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Льву Шлосбергу предъявили обвинение

СК предъявил обвинение Шлосбергу по делу об уклонении от обязанностей иноагента
Шлосберг не признает вину по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Он говорил, что публиковал в соцсетях сообщение без маркировки, но, по его словам, эта публикация не была связана с политической деятельностью
Лев Шлосберг
Лев Шлосберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Следственный комитет предъявил заместителю главы «Яблока» и руководителю псковского отделения партии Льву Шлосбергу (внесен в реестр иноагентов) обвинение по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщило управление СК по региону.

Обвинение предъявлено по ст. 330.1 УК, оно предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Дело против Шлосберга возбудили в прошлом году, у него дома и в псковском отделении «Яблока» тогда прошли обыски. Позже его задерживали в аэропорту Пскова.

Шлосберг рассказал 1 ноября на сайте «Яблока», что его 30 октября оштрафовали за публикацию, где действительно не было маркировки о статусе иноагента. По словам политика, он разместил в группе «Псковский индустриальный техникум» во «ВКонтакте» запись о поиске его 95-летним отцом Марком Шлосбергом своих бывших учеников.

Он подчеркнул, что при этом закон требует уведомлять о статусе иноагента лишь «при осуществлении вида [политической] деятельности, установленного статьей 4 закона, в том числе если в ходе осуществления такой деятельности направляется обращение в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации». Этот эпизод не касался уголовного дела.

Шлосберг, комментируя предъявление обвинения, заявил, что «ничего неожиданного не произошло» и «никаких новых вопросов не задавалось». «Я подтвердил, что не признаю себя виновным полностью, следствию представлены все необходимые доказательства», — сказал он.

Шлосберг добавил, что вместе с адвокатами продолжает отстаивать и защищать свои права «всеми имеющимися у нас законными средствами». Он также выразил мнение, что законодательство «об иностранном влиянии» является «полностью неправовым, репрессивным и должно быть отменено».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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