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Война санкций ,  
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В аптеках возникла нехватка лекарства от повторного инфаркта

Ведомости: в России возник дефицит лекарства «эффиент» от повторного инфаркта
Сюжет
Война санкций
Из российских аптек стал пропадать препарат от повторного инфаркта, он имеет аналоги, но врачи считают его наиболее мощным в своей группе. Осенью перестало хватать другого лекарства этой компании — «Прозака»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России снизился объем выпуска в гражданский оборот лекарства «эффиент» (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly, однако производитель не уведомлял Росздравнадзор о прекращении поставок, сообщили «Ведомостям» в Минздраве.

Оставшихся запасов хватит меньше чем на месяц, оценили в ведомстве.

При этом официальный дистрибутор эффиента в России, компания «Сервье», уведомила партнеров, что поставки лекарства прекратили еще в прошлом сентябре, возобновление продаж не планируется, сообщил гендиректор аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрий Попов. Партии препаратов, которые успели ввезти в Россию до этого решения, продолжали продаваться в аптеках.

Эффиент (прасугрел) назначают пациентам для предупреждения повторного инфаркта миокарда и тромботических осложнений. Врачи относят препарат к классу антиагрегантов (кроворазжижающих средств). Это лекарство наиболее мощный и эффективный препарат из этой группы, а дженерики в России у него отсутствуют, подчеркивает врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова. 

В российских аптеках большинства регионов России уже возникла нехватка эффиента. Этот препарат не купить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и торговых точках в других областях, следует из базы портала «Ютека», отслеживающего аптечный ассортимент крупных сетей.

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Общество
Фото:Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Похожие средства от других производителей поставляются в Россию без сбоев, подчеркивают в Минздраве, при необходимости другое лекарство может выписать лечащий врач. У эффиента есть альтернатива в виде препаратов с действующим веществом клопидогрел, тикагрелор и других, дефицита таких средств на рынке нет.

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В прошлом году через аптеки, больницы, поликлиники и другие точки распространения реализовали 15,6 тыс. упаковок эффиента на 77 млн руб., причем в 2022 году было продано 33 тыс. упаковок на 167 млн руб. А в 2020 и 2021 годах только через аптечные сети продали 60,3 и 42 тыс. упаковок на 269 и 195 млн руб., рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В России уменьшилась доля исследований инновационных лекарств
Бизнес
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В марте 2022 года компания-производитель этого препарата Eli Lilly решила приостановить экспорт в Россию не жизненно необходимых лекарств. Перечень препаратов, которые перестанут продавать российским закупщикам, компания не привела. «Наши действия в России в настоящее время сосредоточены лишь на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства», — сказали в Eli Lilly.

К тому моменту в России были представлены более 20 препаратов Eli Lilly, которые направлены на борьбу с сахарным диабетом, раком, остеопрозом и психическими расстройствами. Среди всего спектра выпускаемых компанией лекарств — «Сиалис» для лечения эректильной дисфункции, нейролептик «Зипрекса», ДНК-рекомбинантный аналог человеческого инсулина «Хумалог», препарат для лечения онкологических заболеваний «Сирамза», инсулин «Хумулин».

Спустя год, в марте 2023-го компания решила уйти из России и продать бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибьютору Swixx Biopharma.

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Фотогалерея 

К сентябрю в России образовался дефицит другого препарата Eli Lilly — «Прозак». Источник РБК в крупной федеральной аптечной сети рассказал, что препарата уже давно нет у поставщиков и тогда продавались остатки. По словам собеседника РБК в федеральном фармдистрибьюторе, последнюю партию компания смогла закупить в июле, с тех пор поставок не было.

 

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