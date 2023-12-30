Перечень потенциально дефицитных лекарств за год увеличился на 58 позиций

В перечень потенциально дефицитных препаратов Минздрава к концу 2023 года вошли 153 препарата. По сравнению с январем он увеличился на 58 позиций, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на документ

Фото: Sven Hoppe / DPA / Picture-alliance

Перечень дефектурных (отсутствующих в аптеке) препаратов или лекарств, в отношении которых есть риск дефектуры, составленный комиссией Министерства здравоохранения России, за год увеличился до 153 позиций. По сравнению с январем список пополнился 58 препаратами, два наименования исключили, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на документ.

Как уточняет издание, в декабре из списка исключили ниволумаб (противоопухолевое) и цетрореликс (антигонадотропное). «Фармвестник» напомнил, что включение препарата в список не всегда означает, что препарат отсутствует на рынке, но позволяет в ускоренном порядке разрешать временное обращение лекарств в иностранной упаковке и незарегистрированных препаратов.

При этом процедуру, позволяющую препаратам получать такие разрешения, пока применили для восьми наименований из перечня, среди них: метилпреднизолон (таблетки, обычно применяют при кожных заболеваниях, ревматических расстройствах, аллергии), фитоменадион (используется для лечения нарушений кровообращения), противоопухолевые торемифен и треосульфан (лиофилизат), иксабепилон (химиотерапевтическое средство), пэгцетакоплан (используется для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии), луспатерцепт (применяется для лечения анемии) и этосуксимид (капсулы, противоэпилептическое средство).

В 2023 году список пополнили, в частности, пищевые аллергены (применяются для диагностики аллергии), аллергены бактерий и пять вакцин — гемофильная тип b конъюгированная, для профилактики бруцеллеза, для профилактики менингококковых инфекций, для профилактики оспы, для профилактики туляремии, а также действующее вещество переставшего поставляться в Россию препарата от диабета «Оземпик», передает «Фармвестник».

Перечень дефектурных препаратов составляет межведомственная комиссия, созданная Минздравом в мае 2022 года, чтобы предотвратить возникновение дефицита препаратов. Эта комиссия может выдавать разрешение на временное обращение лекарств в иностранной упаковке или разрешать ввоз в Россию незарегистрированных препаратов.

Изменения в закон, которые дают правительству возможность разрешать ввоз препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, были внесены в марте 2022 года. Такие препараты должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией о лекарстве на русском языке. В том же месяце Росздравнадзор исключил возможность дефицита лекарств в России.

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Накануне правительство также вывело отдельные группы товаров из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Пошлинами не будут облагаться товары высокого предела (продукт, полученный на основе нескольких стадий переработки исходного минерального сырья), товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также товары, сопутствующие производству продуктов. В перечень, помимо прочего, вошли лекарства.