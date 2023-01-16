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Вологодский губернатор посоветовал чиновникам исключить поездки за рубеж

Вологодский губернатор Кувшинников посоветовал чиновникам отказаться от поездок за рубеж
Олег Кувшинников
Олег Кувшинников (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал чиновникам любого уровня воздержаться от проведения отпусков в зарубежных поездках и сосредоточиться на оказании помощи нуждающимся, в том числе в зоне СВО.

«В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», — сказал он на совещании.

Поводом для такого решения стал скандал с депутатом регионального заксобрания Вологодской области Денисом Долженко, который разместил свое фото с отдыха в Дубае.

Материал дополняется. 

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Губернатор Вологодская область зарубежные поездки
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