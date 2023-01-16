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Вологодский губернатор посоветовал чиновникам исключить поездки за рубеж
Вологодский губернатор Кувшинников посоветовал чиновникам отказаться от поездок за рубеж
Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал чиновникам любого уровня воздержаться от проведения отпусков в зарубежных поездках и сосредоточиться на оказании помощи нуждающимся, в том числе в зоне СВО.
«В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», — сказал он на совещании.
Поводом для такого решения стал скандал с депутатом регионального заксобрания Вологодской области Денисом Долженко, который разместил свое фото с отдыха в Дубае.
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