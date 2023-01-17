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Кремль исключил «аппаратные ограничения» на поездку чиновников за рубеж

Дмитрий Песков: «Аппаратных ограничений» на поездки чиновников за рубеж нет
Ограничение выезда чиновников и депутатов на отдых за рубеж — это этический, а не административный вопрос, пояснил Дмитрий Песков. Но руководители вправе предлагать такие меры в рамках своих полномочий, добавил он
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Аппаратных ограничений» на поездки чиновников за рубеж нет — «это скорее такой этический вопрос», сказал пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Так он комментировал предложение вологодского губернатора Олега Кувшинникова чиновникам воздержаться от таких поездок.

«Здесь каждый сам принимает решение. Но, разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать — это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», — прокомментировал Песков, передает корреспондент РБК.

Газета «Коммерсантъ» 17 января сообщила, что региональные власти в России решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж после нескольких резонансных случаев. Официальный запрет они ввести не могут, однако в ряде регионов введена «настоятельная рекомендация» по поводу поездок за границу, отметило издание.

Подобная практика уже действует в Марий Эл, в Чувашии, Северной Осетии и Брянской области, уточнила газета. В пресс-службе правительства Новгородской области заявили, что «все коллеги здравомыслящие» и «не злоупотребляют поездками за границу».

Одним из случаев, вызвавшим резкую реакцию властей, стала публикация в сети видео с отдыха в Мексике депутата курской облдумы Максима Васильева. На кадрах он наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «очень зол» из-за поведения Васильева. Последний назвал критику в свой адрес «раздутой» и заявил, что его частное видео было адресовано близким, а в публичный доступ его выложил «представитель Западной Украины».

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Поводом для еще одного скандала стала публикация селфи депутата вологодского парламента Дениса Долженко на фоне высоток в Дубае. Фотографию раскритиковал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Долженко заявил, что находится в официальном отпуске, который взял «для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам». Он также сообщил, что критика в его адрес ему непонятна.

Долженко входил во фракцию ЕР, но не был членом партии. 10 января партия «Единая Россия» исключила Долженко «из сторонников» за «дискредитирующие партию действия».

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