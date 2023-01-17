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В России в несколько раз вырос спрос на специалистов по воинскому учету

Рекрутерские агентства объяснили рост числа вакансий тем, что до начала военной операции на Украине бизнес не интересовался набором сотрудников с подобными навыками
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рекрутерские агентства зафиксировали рост числа вакансий специалистов по воинскому учету. Их по-прежнему немного (менее 1% от общее числа), однако по сравнению с 2021 годом спрос вырос в несколько раз.

Так, по данным HeadHunter, до начала специальной военной операции подобные вакансии появлялись крайне редко. За весь 2021 год их было опубликовано всего 145. После начала операции на Украине этот показатель вырос незначительно (до 20 сентября было всего 186 вакансий). Однако с началом частичной мобилизации был зафиксирован всплеск. С 21 сентября до конца года появилось 500 подобных предложений.

Рост числа вакансий для специалистов воинского учета зафиксировали и в Superjob. Как объяснили там корреспонденту РБК, объясняется это тем, что раньше кадровые службы не занимались этим вопросом в том числе потому, что штрафы за такие нарушения были незначительны. После начала частичной мобилизации заинтересованность в специалистах по воинскому учету появилась как у частных компаний (работающих в сфере ретейла, производства, строительства), так и у государственных организаций, а также вузов.

Чаще всего ведение воинского учета вменяют специалистам по кадровому делопроизводству и инспекторам отделов кадров. По данным Superjob, с сентября это требование стали упоминать в вакансиях в два раза чаще, чем до начала частичной мобилизации.

Что касается зарплатных предложений, в среднем на рынке специалистам с подобными навыками предлагают 70–80 тыс. руб.

Частичная мобилизация в соответствии с указом президента Владимира Путина стартовала 21 сентября. Глава государства объяснил необходимость подобных мероприятий защитой суверенитета и территориальной целостности России.

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Общее число мобилизованных было упомянуто в закрытой части президентского указа. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы было необходимо призвать 300 тыс. человек.

28 октября Шойгу доложил, что мероприятия по мобилизации закончены и заданное количество человек направлено в войска. 9 декабря Путин заявил об отсутствии факторов, которые могли бы повлиять на решение о дополнительной мобилизации. «Таких факторов сегодня не просматривается», — сказал он. Глава государства при этом подчеркнул, что половина из призванных в сентябре—октябре считается боевым резервом.

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Алена Нефедова Алена Нефедова, Артем Филипенок Артем Филипенок
частичная мобилизация Минобороны Армия вакансии Военная операция на Украине
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