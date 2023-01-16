В ЦВО начали создавать полевые гауптвахты для мобилизованных

Действующие уставы не предусматривают создание полевых гауптвахт для содержания военнослужащих, совершивших дисциплинарные правонарушения. Минобороны подготовило проект указа президента, чтобы это изменить

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В учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО) будут оборудованы помещения для содержания задержанных и арестованных военнослужащих (гауптвахты), сообщил временно исполняющий обязанности командующего войсками округа Александр Линьков.

«Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — приводит ТАСС ответ генерал-майора на запрос депутата Госдумы Максима Иванова об организации гауптвахт в учебных центрах.

В декабре на Федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован подготовленный Минобороны проект указа президента о необходимости создавать гауптвахты в полевых условиях для «принятия дополнительных мер ‎по предупреждению преступлений».

В пояснительной записке было указано, что развертывание таких гауптвахт «в местах временной дислокации воинских частей и соединений в полевых условиях, в том числе при проведении учений, ведении боевых действий и иных мероприятий, Уставом военной полиции и Уставом гарнизонной и караульной служб не предусмотрено». Минобороны предложило разрешить их создавать. Общественное обсуждение документа уже закончилось.

В октябре 2022 года Дума приняла закон, который разрешил мобилизовывать граждан с судимостью за тяжкие преступления. Авторами выступили председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Они предложили изменить п. 4 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», запрещающий призывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления.

Запрет сохранили лишь для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступления, связанные с терроризмом, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, государственную измену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.