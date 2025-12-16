Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной

Прокурор выступил против возврата Лурье квартиры, но заявил, что ей должна быть выплачена потраченная сумма. Спор о продаже недвижимости Лариса Долиной 16 декабря рассматривается в Верховном суде. Певица на заседание не пришла

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

Прокуратура выступила против принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры по требованию покупательницы жилья Полины Лурье, передает корреспондент РБК. Заседание проходит в Верховном суде.

Суды нижестоящих инстанций нарушили принцип справедливости и баланс интересов сторон, отказав Лурье в денежной компенсации, заявил прокурор. Он пояснил, что истец осталась с квартирой, а ответчик — и без квартиры, и без денег. Прокурор выступил против возврата Лурье квартиры, но заявил, что ей должна быть выплачена потраченная сумма,

С просьбой о выселении Долиной обратилась Лурье.

Долина продала квартиру в 2024 году, но потом сообщила, что ее обманули мошенники и обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Обманувшие певицу мошенники были осуждены, а Лурье осталась и без жилья, и без денег. В итоге женщина дошла до Верховного суда, где сейчас рассматривается дело.

Долина говорила, что предложила Лурье вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет, девушка отказалась.

Адвокат певицы Мария Пухова на заседании Верховного суда заявила, что покупательница не обратила внимания на нехарактерные для обычной сделки требования — оплату наличными и заниженную стоимость жилья. Адвокат Лурье Светлана Свириденко сказала, что в момент заключения сделки Долина заверяла покупательницу, что отдает отчет своим действиям, пребывала в «прекрасном состоянии» и ни с кем не созванивалась.