 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

На шпиль Нотр-Дама вернули фигуру петуха с христианскими реликвиями

На шпиль Нотр-Дама установили новую фигуру петуха с христианскими реликвиями
Новую фигуру петуха с помещенными в нее христианскими реликвиями установили вместо прежней статуи, которая пострадала при пожаре весной 2019 года

На шпиль Нотр-Дама вернули фигуру петуха с христианскими реликвиями
Video

На шпиль собора Парижской Богоматери (также известного как Нотр-Дам), недавно восстановленного после пожара в апреле 2019 года, поместили новую металлическую фигуру петуха, сообщает BFM TV.

Прежний флюгер в виде петуха из чеканного металла, выкрашенный в зеленый цвет, был установлен в XIX веке. При пожаре, когда обрушился шпиль, статуя упала на дорогу рядом со зданием собора, на ней образовалась большая вмятина. Фигуру нашли при разборе завалов.

В соборе Парижской Богоматери восстановили уничтоженный пожаром шпиль
Общество

Изначально статую планировали восстановить, но в итоге решили создать новую, которую спроектировал архитектор Филипп Вильнев. В фигуру поместили христианские реликвии (фрагмент тернового венца Иисуса Христа, кости первого епископа Парижа Сен-Дени и покровительницы города святой Женевьевы, которая умерла примерно в 500 году), а также список людей, которые участвовали в реставрации собора — около 2 тыс. человек.

Как передавало AFP, строительные леса вокруг шпиля уберут перед Рождеством 25 декабря. Официальное открытие восстановленного Нотр-Дама запланировано на 8 декабря 2024 года, говорил президент Эмманюэль Макрон.

Нотр-Дам загорелся 15 апреля 2019 года, пожар продолжался более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши.Среди возможных причин криминалисты называли неисправность электропроводки.

Читайте на РБК Pro
Экономика России не рухнула. В чем опасность ее роста — The Economist
Сегодня ты нужен, а завтра уволен: кто меняет офис на портфельную карьеру
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
И McDonald’s не помог: почему в США массово банкротятся франшизы фастфуда
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нотр-Дам шпиль Париж

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Париже открыли площадь перед собором Нотр-Дам
Общество
Настоятель Нотр-Дама сообщил о риске обрушения сводов собора из-за лесов
Общество
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Reuters узнал о снятии Австрией вето с новых санкций ЕС из-за Raiffeisen Политика, 16 дек, 23:41
Депардье отказался от ордена Почетного легиона Общество, 16 дек, 23:34
Полянский заявил об упущенном Киевом шансе на выгодное мирное соглашение Политика, 16 дек, 23:13
Суд продлил задержание «водочного короля» Сабадаша по просьбе защиты Политика, 16 дек, 22:47
На шпиль Нотр-Дама вернули фигуру петуха с христианскими реликвиями Общество, 16 дек, 22:37
Венгрия объяснила внезапные попытки Болгарии отменить налог на газ Политика, 16 дек, 22:21
Военкоматы во Львове начали предлагать прохожим заключить контракт с ВСУ Политика, 16 дек, 22:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер итальянский политический философ-марксист Антонио Негри Политика, 16 дек, 22:10
Умер барабанщик из первого состава AC/DC Колин Берджесс Общество, 16 дек, 21:34
Турция, Болгария и Румыния вместе будут уничтожать мины в Черном море Политика, 16 дек, 21:20
У потерявшего сознание на матче игрока АПЛ на время остановилось сердце Спорт, 16 дек, 21:19
У потерявшего сознание на матче игрока АПЛ на время остановилось сердце Спорт, 16 дек, 21:19
Бакаев забил первый гол после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ Спорт, 16 дек, 20:40
Фигурантами дела о хулиганстве после стычки у «Садовода» стали 11 человек Общество, 16 дек, 20:15