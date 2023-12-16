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В Думу внесли законопроект о запрете судимым за педофилию посещать школы

В Госдуму внесли законопроект о запрете судимым за педофилию посещать школы
Речь идет о тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности детей. Им хотят запретить посещать образовательные учреждения и места отдыха детей
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, посещать образовательные учреждения и места отдыха детей.

Поправки вносятся в ст. 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

«Проект федерального закона <...> разработан во исполнение поручения президента Российской Федерации по итогам оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации, состоявшегося 2 декабря 2021 года, в целях совершенствования профилактического воздействия в отношении поднадзорных лиц», — говорится в пояснительной записке.

Авторы напомнили, что согласно закону лицам, осужденным за сексуальное насилие над детьми, запрещено выезжать «за установленные судом пределы территории», а также они обязаны являться от одного до четырех раз в месяц в органы внутренних дел.

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Законопроект предлагает с учетом «высокой степени потенциальной опасности для общества и государства» граждан с непогашенной либо неснятой судимостью за указанные преступления и «с целью оказания на таких лиц индивидуального профилактического воздействия» ввести в отношении них «обязательное административное ограничение в виде запрета посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и их оздоровления, объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур».

В начале декабря правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, имеющим непогашенную судимость за педофилию, писали «Ведомости» со ссылкой на источник в комиссии. Ведомство в декабре 2022 года предложило запретить таким гражданам посещать школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки. Документ также был одобрен Минюстом. Исключение будет делаться только в том случае, если судимый сопровождает своего ребенка.

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В январе 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о введении пожизненного срока для ранее судимых педофилов за насилие в отношении детей. Наказание будет применяться за первое преступление против половой неприкосновенности, если потерпевшими стали два или более ребенка, либо в случае, если насилие против несовершеннолетних было связано с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

В ноябре этого года детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что за 2022 год в отношении несовершеннолетних было совершено более 100 тыс. преступлений. Она также отметила, что с 2018 года выросло количество преступлений против половой неприкосновенности, половина из них совершается в семье.

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Госдума правительство педофилия

Пространство выбора

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