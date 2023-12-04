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Общество ,  
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Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша» уехал на спецоперацию

В зону военной операции уехал осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша»
Илья Белостоцкий
Илья Белостоцкий (Фото: ilya_belostotsky / VK)

Экс-режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, который был осужден по делу о педофилии, уехал в зону военной операции, сообщила его сестра Дарья MSK1.RU.

«Он подписал контракт с Минобороны, ушел где-то в октябре. На связь он выходит очень редко», — сказала она.

Бывшему режиссеру «Ералаша» уменьшили срок за педофилию
Общество
Илья Белостоцкий

На своей странице во «ВКонтакте» Белостоцкий объяснил свой поступок тем, что хочет вернуть матери и родным возможность им гордиться. «Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку. И тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. <...> Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — добавил он. Его пост был опубликован в начале ноября, на странице экс-режиссер выкладывает фотографии в военной форме.

С октября 2020 года Белостоцкий находился в СИЗО. Изначально он проходил по ч. 3 ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). По версии следствия, жертвой преступления стал малолетний мальчик. Изнасилование произошло в ноябре 2018 года в московской квартире режиссера.

В июле прошлого года его приговорили к 14 годам лишения свободы, но потом переквалифицировали обвинение на часть 2 статьи 135 (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), после чего наказание смягчили до 6,5 лет.

Теги
Ералаш Украина режиссер

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