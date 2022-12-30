МВД предложило запретить педофилам под надзором посещать детские площадки

МВД предложило запретить посещать места скопления детей россиянам, имеющим непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

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МВД предлагает запретить педофилам, находящимся под присмотром, посещать детские лагеря и площадки, а также школы. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале правовых актов.

Изменения предлагается внести в статью 4 федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

В пояснительной записке говорится, что ограничения в целях профилактики предлагается внести «в виде запрета посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей <...> и их оздоровления, детских игровых и спортивных площадок».

В марте президент Владимир Путин подписал закон, усиливающий наказание по статьям о принуждении к действиям сексуального характера и изготовлению и распространению материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Была ужесточена уголовная ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием СМИ или интернета, а также в случаях, когда преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера либо группой лиц по предварительному сговору. Для таких случаев введено предельное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В конце января Путин подписал закон о введении пожизненного срока заключения для ранее судимых педофилов за насилие в отношении детей. Наказание будет применяться за первое преступление против половой неприкосновенности детей, если пострадавшими стали два или более ребенка, либо в случае, если насилие против несовершеннолетних было связано с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Так, в конце декабря жителю Рыбинска, изнасиловавшему и убившему двух несовершеннолетних девочек, Ярославский суд вынес наказание в виде пожизненного лишения свободы.