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Общество ,  
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В правительстве одобрили запрет посещать школы осужденным за педофилию

Правительство поддержало запрет осужденным за педофилию посещать детские сады
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД о запрете осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних посещать места скопления детей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ.

30 декабря 2022 года МВД предложило запретить осужденным за педофилию, находящимся под надзором, посещать детские сады, лагеря и площадки, а также школы. Изменения будут внесены в ст. 4 федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

В пояснительной записке утверждается, что профилактические ограничения требуется внести в «виде запрета посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних». Исключение будет делаться только в том случае, если такое лицо сопровождает собственного ребенка в одно из этих мест.

В зависимости от тяжести преступления надзор за осужденными будет устанавливаться на срок от трех до десяти лет после отбытия наказания.

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Теги
педофилия МВД правительство законопроект

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