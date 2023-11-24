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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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В России за год совершили 100 тыс. преступлений против детей

Львова-Белова: в России за 2022 год родители убили 80 детей
За 2022 год родители убили 80 своих детей, это «жуткая цифра», заявила Львова-Белова, всего за период против детей совершили свыше 100 тыс. преступлений. Аппарат омбудсмена разработал план стратегии безопасности несовершеннолетних
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В России за 2022 год родители убили 80 детей, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе «Открытого диалога» в Совфеде.

«В 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями», — заявила она. Львова-Белова назвала эту цифру «очень жуткой».

Омбудсмен также привела статистику, согласно которой за прошедший год против несовершеннолетних совершили свыше 100 тыс. преступлений. Львова-Белова подчеркнула, что с 2018 года растет число преступлений против половой неприкосновенности, половина этих случаев совершается внутри семьи.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о введении пожизненного заключения для ранее судимых педофилов за насилие в отношении детей. Наказание будет применяться за первое преступление против половой неприкосновенности детей, если пострадавшими стали два или более ребенка, либо в случае, если насилие против несовершеннолетних было связано с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

По ее словам, важный шаг для борьбы с проблемой — принятие стратегии комплексной безопасности детей. В качестве примера она привела работающие в некоторых регионах «зеленые комнаты». Они позволяют «в гибком формате» при помощи психологов, а также следователей, которые не находятся с ребенком в одной комнате, получать данные для выявления правонарушений.

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Общество
Мария Львова-Белова

Правоохранительные органы неоднократно сообщали об убийствах детей родителями и за последний год. Так, 23 ноября следственное управление СК по Псковской области сообщило, что в регионе задержали мать троих детей, в том числе младенца, по подозрению в их убийстве. Следователи возбудили два уголовных дела: по статье об убийстве двух и более малолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК) и убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по каждой — 20 лет лишения свободы.

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Теги
София Шошина София Шошина
Мария Львова-Белова Дети убийство несовершеннолетние

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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