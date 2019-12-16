Суд дал 14 лет подмосковному экс-министру за хищение 11 млрд руб.

Заработали на долгах

Кузнецов и его подчиненные похитили деньги из подмосковного бюджета, пользуясь «постоянным отсутствием средств» у районных администраций, объясняла прокурор Устаева.

У подмосковных районов постоянно скапливались задолженности за услуги ЖКХ. В 2005 году в области был принят местный закон, по которому регион мог выделить 2 млрд руб. в качестве госгарантии на погашение долгов муниципальных образований перед коммунальщиками. Когда эта норма вступила в силу, Кузнецов вызвал к себе руководителей нескольких районов (Чеховского, Клинского, Ногинского, Шатурского, Пушкинского, Люберецкого и Химкинского), попросил подсчитать долги и пообещал погасить их за областной счет. Сумма долгов составила примерно 3,6 млрд руб.

После этого подчиненные Кузнецова оформили подложные договора, по которым предприятия ЖКХ якобы переуступали сторонним юрлицам права требования задолженности с подмосковных районов. Права по цепочке номинальных фирм отходили компаниям, подконтрольным группе Кузнецова — «Конфаэль» и «Юрцентр Транснефтегазстроя». Коммунальщики об этом ничего не знали и соответствующих договоров в действительности не подписывали, считало гособвинение.

Затем «Юрцентр Транснефтегазстроя» обратился в «Межтопэнергобанк» за кредитом на всю сумму выкупленного долга — 3,6 млрд руб. Одновременно подчиненные Кузнецова продали права требования долгов банку ВТБ (сам чиновник письменно от имени правительства Подмосковья гарантировал погашение долга за областной счет). Вырученными деньгами они обеспечили кредит, взятый в «Межтопэнергобанке». Кредитные средства же были выведены за рубеж, где Кузнецов и Булах скупали многочисленные ювелирные украшения и недвижимость, указывала гособвинитель.

Еще один эпизод дела касается незаконного отчуждения у Подмосковья имущества на сумму более 7 млрд руб. По версии гособвинения, Кузнецов в 2005 году поставил своего человека Вячеслава Телепнева на должность гендиректора Московской областной инвестиционной трастовой компании (Мособлтрастинвест, МОИТК), стопроцентным учредителем которой было правительство Московской области. А в 2008 году, незадолго до побега, Кузнецов добился продажи принадлежавшего МОИТК пакета акций компании «Росвеб». Средства от продажи МОИТК должен был потратить на строительство делового центра для нужд правительства Подмосковья, однако вместо этого они были выведены через цепочку номинальных фирм в подконтрольный группе Кузнецова банк «МЗБ».

«Начать с нуля»

В 2010 году давно покинувший Россию Кузнецов был объявлен в международный розыск, а спустя еще три года — задержан во Франции с несколькими поддельными паспортами. Во Франции экс-чиновник несколько лет находился под стражей (которую затем заменили на домашний арест), а в январе 2019 года был выдан России.

На первом допросе после экстрадиции СКР заявил об отказе Кузнецова признавать вину, однако спустя полгода, к моменту начала судебного процесса по существу дела, полностью согласился с обвинением. Он попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке (то есть в ускоренном режиме без исследования доказательств виновности), однако суд на это не пошел.

Защита Кузнецова просила прекратить в отношении него дело по большинству эпизодов в связи с якобы истекшими сроками давности — речь шла, в частности, об эпизодах отмывания денег. Суд этого также делать не стал, указав, что Кузнецов долгое время был в бегах — на этот период течение сроков давности было приостановлено.

В своем последнем слове Кузнецов заявил о «глубоком своем раскаянии». «Если бы события можно было вернуть, я бы сделал все по-другому, — заявил бывший чиновник (цитата по ТАСС). — Свою жизнь мне придется начать с нуля, как человеку, окончившему только что учебное заведение». Кузнецов принес извинения представителям потерпевших и упомянул, что не пытался избежать погашения ущерба и «никакие ценности не вывозил».

«Вольготная жизнь на сворованные деньги»

Большинство тех, кого следствие считало подельниками Кузнецова, были осуждены еще в 2014 году. Его бывший заместитель Валерий Носов тогда был приговорен к 14 годам колонии, гендиректор трастовой компании Владислав Телепнев — к десяти, а экономист компании «НЭС-финанс» и сестра бывшего министра Елена Кузнецова получила семь лет лишения свободы.

Жена Кузнецова, бенефициар «Русской инвестиционной группы» Жанна Булах, смогла не только покинуть страну, но и получить гражданство США, так что добиться ее официальной выдачи российские власти теперь не могут. Ее заочно приговорили к 11 годам колонии. Тем не менее следствие добилось ареста, а затем и изъятия части заграничного имущества Булах, в том числе двух квартир в Швейцарии, квартиры в Париже, виллы в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отеля в Куршевеле, многочисленных предметов искусства и антикварной мебели. «Неуловимая Жанна Булах, разорив бюджет целого региона, вольготно пребывает в США. Это в России она криминальное лицо, а там она уважаемый человек, занимается меценатством на сворованные в России деньги», — заявляла в прениях по делу Кузнецова гособвинитель Устаева.

Американское гражданство получил и бывший гендиректор «Русской инвестиционной группы» Дмитрий Котляренко, которого следствие также считает членом преступной группы Кузнецова. Летом этого года он заочно получил такой же срок, что и Булах — 11 лет.