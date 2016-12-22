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Жену экс-главы Минфина Подмосковья заочно приговорили к 11 годам колонии
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Жену экс-главы Минфина Подмосковья заочно приговорили к 11 годам колонии
Общество, 13:19
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Жену экс-главы Минфина Подмосковья заочно приговорили к 11 годам колонии
Супруга Алексея Кузнецова, бывшего министра финансов Подмосковья, Жанна Булах признана виновной в хищении 11 млрд руб. из бюджета. Она находится в США. Кузнецова же российские власти требуют экстрадировать из Франции
Жанна Булах (Фото: Следственный комитет России)

Жанна Булах, жена бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, заочно приговорена к 11 годам колонии общего режима за хищение из подмосковного бюджета 11 млрд руб. Приговор огласил Басманный суд Москвы, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Булах признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также в отмывании денег (ч. 3. ст. 174 УК). Приговорить Булах к 11 годам колонии просило обвинение.

Суд также конфисковал часть имущества женщины, передает ТАСС. «Часть средств от арестованного имущества, среди которого две квартиры в Швейцарии, квартира в Париже, вилла в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в Куршевеле, а также многочисленные предметы антиквариата, представляющие культурную и историческую ценность, в том числе картины и скульптуры, будет обращена в погашение исков потерпевших и в доход государства», — приводит агентство решение судьи.

Супруга бывшего главы регионального Минфина обладает гражданством США. Власти этой страны отказали России в экстрадиции, сообщили в апреле прошлого года в Генпрокуратуре.

Женщину обвинили в том, что она вместе с Кузнецовым и другими сотрудниками правительства Подмосковья создала преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги. В период с 2005 по 2008 год эти люди похитили права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья и имущество Ипотечной корпорации Московской области и Московской областной инвестиционной трастовой компании.

Согласно направленным в суд материалам дела, деньги были выведены на счета зарубежных компаний. Они использовались для покупки недвижимости и предметов роскоши за рубежом.

В августе 2015 года в Швейцарии по требованию России был наложен арест на имущество Булах: две многокомнатные квартиры в горнолыжном курорте и автомобиль Bentley.

Кузнецов был министром финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год, занимавший тогда должность губернатора региона Борис Громов уволил чиновника по собственному желанию. После этого Кузнецов покинул страну и перебрался во Францию. В 2013 году его задержали по запросу от российских властей, но в апреле 2017 года апелляционный суд в Лионе освободил его из тюрьмы. Решение о его экстрадиции пока не принято.

В июле французская прокуратура наложила арест на недвижимость, принадлежащую Кузнецову и Булах. Власти оценивали стоимость этого имущества в €120 млн.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Маргарита Алехина.
Теги: Алексей Кузнецов , хищения , Приговор
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