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Прокурор запросила 14 лет для экс-министра Подмосковья по делу о ₽14 млрд
Гособвинение запросило 14 лет лишения свободы и штраф в 1 млн для бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Ему вменяется 22 эпизода хищения и отмывания денег на сумму более 14 млрд
Алексей Кузнецов на заседании суда (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Прокурор Амалия Устаева попросила приговорить бывшего министра финансов Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. по делу о хищении бюджетных средств на 14 млрд руб. Об этом она заявила в прениях сторон в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РБК. Гособвинитель также предложила запретить ему после отбывания тюремного срока занимать госдолжности на три года и удовлетворить гражданские иски всех потерпевших.

«С начала уголовного преследования Кузнецова прошло значительное время. Это обстоятельство защита пыталась использовать для ухода от уголовной ответственности», — сказала гособвинитель. В начале процесса адвокаты бывшего чиновника ходатайствовали о прекращении большинства эпизодов по делу в связи с истекшими сроками давности, «вольно истолковав» правила их исчисления, указала прокурор. Гособвинители возражали, что начиная с 2008 года Кузнецов был в бегах и течение сроков давности в это время было приостановлено. Суд отказался прекращать производство по этим эпизодам.

«И тем не менее время играет на подсудимого. На фоне многочисленных коррупционных дел с многомиллиардными хищениями, которые обсуждаются в СМИ в последние годы, дело Кузнецова несколько затушевалось, ушло на задний план. Но это не значит, что его деяния стали менее общественно опасными. Я уверена, что оно войдет в историю российской криминалистики. Ведь Кузнецов, образно говоря, обанкротил целый регион, значимый в регионах страны. Парадокс в том, что именно Кузнецов в силу своих полномочий должен был ревностно контролировать использование бюджета региона, оберегать его от всяких соблазнов, чтобы ни одна копейка не уходила в сторону», — заявила Устаева.

Кузнецову вменяется десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), три эпизода растраты (ч. 4 ст. 160) и девять эпизодов легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1).

С 2005 по 2008 год Кузнецов организовал преступную группу из восьми чиновников и иных лиц, считает гособвинение. Эта группа похищала у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций. Деньги выводились в пользу подконтрольных Кузнецову организаций, в дальнейшем он приобретал на них дорогостоящие ювелирные изделия, отели на европейских курортах и недвижимость в США, рассказала Устаева.

В деле чиновника «удивляет сопричастность одних и равнодушие других», — сожалела гособвинитель, указав, что чиновники контролирующих органов много лет закрывали глаза на растущую дыру в бюджете Подмосковья.

Главной пособницей Кузнецова, по версии гособвинения, была его супруга Жанна Булах. В 2018 году она была приговорена к 11 годам колонии, но лишь заочно — она давно покинула страну, и российские правоохранительные органы не добились ее выдачи, поскольку она получила гражданство США. Тогда суд постановил изъять у нее «две квартиры в Швейцарии, квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе, десять автомобилей, отель в Куршевеле, а также многочисленные предметы антиквариата».

«Французы рекомендуют в любом деле искать женский след, известный принцип «ищите женщину» сработал и в нашем деле. Долго искать не пришлось: она заявила о себе с самого начала преступной деятельности. Женщина с многозначительным именем Жанна, но не д'Арк, хотя ее поступки и амбиции могли бы потягаться с геройствами легендарной француженки. Неутомимая Жанна Булах, разорив бюджет целого региона, ведет вольготную жизнь в США на сворованные в России деньги», — отметила прокурор.

Сам чиновник после увольнения из правительства Подмосковья уехал во Францию, где был в 2013 году задержан по запросу российских властей и несколько лет провел в тюрьме. В Россию его экстрадировали в начале 2019 года, к тому моменту расследование шло уже более десяти лет.

Кузнецов в начале процесса заявил, что признает вину. Он просил суд провести процесс в особом порядке (без исследования доказательств) — в таком случае ему нельзя было назначить лишение свободы на срок более двух третей от максимального. Но суд счел, что для этого есть серьезные препятствия, и постановил провести слушания в общем порядке.

Ущерб потерпевшим, которыми признаны правительство Подмосковья, отдельные районы этой области и ФГУПЫ, подсудимый пока не возместил ни в каком объеме, заявила перед прениями представитель правительства области.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Алексей Кузнецов, Хищение, Подмосковье
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