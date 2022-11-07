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Сопровождавшая депутата Бородая машина подорвалась на мине на Херсонщине

Сопровождавшая депутата Бородая машина подорвалась на мине в Херсонской области

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Автомобиль депутата Государственной Думы Александра Бородая чуть не подорвался на мине в Херсонской области, сообщил сам парламентарий в видеозаписи, сделанной после инцидента. Ее опубликовал «Царьград».

На кадрах видно, что автомобиль, который ехал перед машиной, в которой находился Бородай, был поврежден. РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента Чингиса Дамбиева сообщает, что это автомобиль охраны.

«Кому-то там не очень повезло, а вот нам повезло», — говорит депутат, показывая на поврежденную машину.

Автомобиль Бородая остановился рядом с неразорвавшейся миной. По данным Дамбиева, это французская противотанковая HPD-2A2.

Бородай — депутат от партии «Единая Россия». Согласно информации с сайта парламентария, во второй половине 1990-х он работал военным корреспондентом, освещал события первой чеченской войны, «в качестве консультанта» принимал участие во второй чеченской. В 2014 году Бородай в течение трех месяцев был премьер-министром ДНР. В 2015 году он создал Союз добровольцев Донбасса, председателем правления которого является.

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Депутат объявил о желании отправиться в зону проведения спецоперации на Украине вскоре после того, как в России началась частичная мобилизация. Помимо, Бородая, принять участие в СВО решили и другие парламентарии, например Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол (все от «Единой России»). Депутаты, согласно ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», имеют право на отсрочку при мобилизации.

26 октября Бородай и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетили прифронтовую зону.

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