Евкурова и Кадырова вызвали в КС по делу о границе между республиками

Конституционный суд пригласил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главу Чечни Рамзана Кадырова к участию в слушании по делу о границе между регионами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Конституционный суд уведомил о заседании главу Республики Ингушетия, главу Чеченской Республики и Народное собрание Республики Ингушетия для их участия в рассмотрении дела», — сообщили РБК в суде.

На слушание также приглашены представители парламента Чечни, полномочные представители Госдумы, Совета Федерации и президента России, Конституционного суда Республики Ингушетия и Всемирного конгресса ингушского народа, а также представители Генпрокуратуры и Минюста при суде.

Соглашение о закреплении административной границы между двумя республиками было подписано Евкуровым и Кадыровым в конце сентября. Документ предусматривает обмен нежилыми территориями, что вызвало возмущение в Ингушетии: подписание договора проходило на фоне протестов в республике.

Вскоре депутаты Народного собрания Ингушетии обратились с жалобой в региональный Конституционный суд, который признал соглашение с Чечней незаконным и заявил, что такие дела нужно решать на референдуме.

Так как у регионального суда нет полномочий принимать решения в отношении вступивших в силу соглашений, в начале ноября Евкуров обратился в Конституционный суд России, попросив проверить соглашение на соответствие Конституции.

Конституционный суд России рассмотрит запрос о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение 27 ноября.